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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Basketbol HaberleriAnadolu Efes'in başarılı oyuncusu Onur Alp Bitim One Team çalışmasına katıldı!
Basketbol Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Onur Alp Bitim One Team çalışmasına katıldı!
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Fatih SABOVİÇ
16.03.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Onur Alp Bitim One Team çalışmasına katıldı!

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Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Onur Alp Bitim One Team çalışmasına katıldı!

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Turkish Airlines EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Okyanus Kolejleri iş birliğinde gerçekleştirdiği projenin bugünkü motivasyon konulu çalışmasına başarılı oyuncu Onuralp Bitim de katıldı

Anadolu Efes altyapısından yetişen genç oyuncu Bitim, hayatları boyunca hiçbir olumsuzluk karşısında motivasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini öğrencilere öğütledi.

ANADOLU EFES’İN BAŞARILI OYUNCUSU ONURALP BİTİM, ONE TEAM ÇALIŞMASINA KATILDI

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Turkish Airlines EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Okyanus Kolejleri iş birliğinde gerçekleştirdiği projenin bugünkü motivasyon konulu çalışmasına başarılı oyuncu Onuralp Bitim de katıldı. Anadolu Efes altyapısından yetişen genç oyuncu Bitim, hayatları boyunca hiçbir olumsuzluk karşısında motivasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini öğrencilere öğütledi.

Kısa süre önce altyapı oyuncularının eğitim hayatları için Okyanus Kolejleri ile önemli bir iş birliğine imza atan Anadolu Efes Spor Kulübü, One Team programı kapsamında özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazandırma hedefli çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ocak ayında başlayan ve sonuna yaklaşılan projede basketbolun metaforları kullanılarak sosyalleşme, iletişim kurma, odaklanma, takım olma bilincine erişme, paylaşma ve hedef koyma gibi konularda eğitimler veriliyor.

One Team projesinin bu haftaki motivasyon konulu çalışmasının konuğu ise kariyerinin tüm aşamalarında Anadolu Efes forması giyen Onuralp Bitim oldu.

"MOTİVASYONUNUZU ASLA KAYBETMEYİN"

Anadolu Efes Spor Kulübü Genç Takımı Yardımcı Antrenörü ve Yıldız A Takımı Baş Antrenörü Ozan Havuzlu ile birlikte Okyanus Kolejleri eğitmenleri tarafından verilen eğitimde öğrenciler ile bir araya gelen Bitim, genç kardeşlerine şu öğütleri verdi:

- Motivasyon, basketbolun yanı sıra okul dönemi, sosyal hayat ve iş yaşamı için de çok gerekli. Kulübümüzün One Team projesine katılan gençler olarak çok şanslısınız. Çünkü çok değerli bir projenin parçası oldunuz. Bu çalışmada öğrendiğiniz bilgileri hem eğitim hem de spor yaşamınız boyunca unutmayacağınıza eminim.

- Hayatınız boyunca karşınıza çıkan olumsuz durumlarda motivasyonunuzu kaybetmeyin. Çünkü başarıya ancak bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca motivasyon, sadece basketbol sahasında değil okuldaki dersleriniz için de çok gerekli. Ancak iyi bir eğitim aldıktan sonra başarılı bir basketbolcu ya da iş insanı olabilirsiniz.

- Basketbolun disiplinini ve kültürünü benimsemenizin ardından iş hayatına geçtiğinizde bunun faydalarını çok göreceksiniz. İş hayatında motivasyonunuzun yüksek olması, sizi başarıya götürecek etkenlerden biri olacak.

KARİYERİNDEN ÖRNEKLER VERDİ

Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu Onuralp Bitim, motivasyon konusundan kendi kariyerinden de örnekler verdi.

Anadolu Efes altyapısında elde ettikleri şampiyonluklar ve altyapı Milli Takımlarında elde edilen başarılardan örnekler veren Onuralp Bitim, hem bireysel olarak hem de takım olarak motivasyonlarını koruyarak başarılara ulaştıklarını vurguladı.

SERTİFİKALARI BİRKAN BATUK'TAN ALACAKLAR 

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Okyanus Kolejleri ile birlikte gerçekleştirdiği projenin son çalışmasına, kulübün One Team Elçisi Birkan Batuk da katılacak.

One Team çalışmasının antrenörlüğünü üstlenecek Batuk ayrıca çalışma sonunda katılımcılara One Team sertifikalarını da hediye edecek.

Anadolu Efesin başarılı oyuncusu Onur Alp Bitim One Team çalışmasına katıldı

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