Anadolu Efes’in 2018 – 2019 sezonu kombineleri için erken satış dönemi devam ediyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
Fatih Saboviç
12.07.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Anadolu Efes’in 2018 – 2019 sezonu kombineleri için erken satış dönemi devam ediyor

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Anadolu Efes’in 2018 – 2019 sezonu kombineleri için erken satış dönemi devam ediyor

2018 – 2019 sezonu boyunca Anadolu Efes’in hiçbir iç saha maçını kaçırmak istemeyen ve takımlarının gücüne güç katmak isteyen taraftarlar için erken satış dönemi devam ediyor.

ANADOLU EFES TARAFTARLARI, 31 TEMMUZ’A KADAR KOMBİNE ALARAK ÇOK ÖZEL HEDİYELERİN SAHİBİ OLABİLECEK

Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki maçlarında basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırlayan Anadolu Efes’in yeni sezon kombineleri için erken satış dönemi devam ediyor. Farklı tribün kategorilerinden bütçelerine uygun kombine seçeneklerini değerlendirebilecek olan basketbolseverler, 31 Temmuz’a kadar kombine almaları halinde taraftar forması, Courtside Lounge imkanları ve taraftar tişörtü gibi özel hediyelerin sahibi olacak. Kombine satışları, www.tixbox.com.tr - http://www.tixbox.com.tr  üzerinden kısa süre içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

ANADOLU EFES FAN CLUB ÜYELERİ ÖZEL İNDİRİMDEN FAYDALANABİLECEK

Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması’nı Google Play Store veya iOS App Store üzerinden indirerek saniyeler içerisinde Fan Club üyesi olan taraftarların yüzde 20 indirimden faydalanabileceği erken satış döneminde, 31 Temmuz’a kadar kombine satın alan taraftarları özel hediyeler de bekliyor.

Eğlenceli ve coşkulu basketbol deneyimi sunacak karşılaşmalar için satışa sunulan kombine tribün kategorileri, kombine fiyatları ve seçili tribün grupları için belirlenen hediyeler ise şu şekilde:

Kategori         Kombine Fiyatı          %20 İndirimli Hediye

P1                               5.100 TL                     4.080 TL                    Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
P2                               4.000 TL                     3.200 TL                    Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
S1                               2.600 TL                     2.080 TL                    Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
S2                               1.600 TL                     1.280 TL                    Taraftar Forması
T1                               1.100 TL                         880 TL                   Taraftar Tişörtü
T2                                  650 TL                         520 TL                   Taraftar Tişörtü
T3                                  400 TL                         320 TL                   Taraftar Tişörtü


AVRUPA’NIN EN ÜST DÜZEY BASKETBOL ORGANİZASYONUNDA ANADOLU EFES’İ DESTEKLEME FIRSATI

Anadolu Efes kombinesi alan basketbolseverler, bu özel hediyelerin yanı sıra takımlarını Turkish Airlines EuroLeague’deki tüm iç saha maçlarında destekleme fırsatı da bulacak. Anadolu Efes’in ev sahibi olacağı maçların programı ise şu şekilde olacak:


1.      Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas (17 Ekim 2018, Çarşamba - 20:30)*

2.      Anadolu Efes - Fenerbahçe (25 Ekim 2018, Perşembe - 20:30)

3.      Anadolu Efes - Panathinaikos (16 Kasım 2018, Cuma - 20:30)

4.      Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv (20 Kasım 2018, Salı - 20:00)

5.      Anadolu Efes – KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz (30 Kasım 2018, Cuma - 20:30)

6.      Anadolu Efes - Real Madrid (7 Aralık 2018, Cuma - 20:30)

7.      Anadolu Efes - Buducnost VOLI Podgorica (18 Aralık 2018, Salı - 20:30)

8.      Anadolu Efes – FC Bayern Münih (3 Ocak 2019, Perşembe - 20:30)

9.      Anadolu Efes - Khimki Moskova (10 Ocak 2019, Perşembe - 20:00)

10.  Anadolu Efes – Darüşşafaka Basketbol (18 Ocak 2019, Cuma - 20:30)

11.  Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (7 Şubat 2019, Perşembe - 20:30)

12.  Anadolu Efes - Olympiacos (21 Şubat 2019, Perşembe - 20:30)

13.  Anadolu Efes – FC Barcelona Lassa (8 Mart 2019, Cuma - 20:30)

14.  Anadolu Efes - CSKA Moskova (19 Mart 2019, Salı - 20:00)

15.  Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan (4 Nisan 2019, Perşembe - 20:30)

* Türkiye saati olarak yazılan maç saatleri ve günleri, EuroLeague tarafından değiştirilebilir.


Anadolu Efes Spor Kulübü, 2018 – 2019 sezonunda da büyük başarılar yakalayabilmek için basketbola gönül veren herkesi Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçlarına bekliyor.

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