Anadolu Efes’in 2018 – 2019 sezonu kombineleri için erken satış dönemi devam ediyor
2018 – 2019 sezonu boyunca Anadolu Efes’in hiçbir iç saha maçını kaçırmak istemeyen ve takımlarının gücüne güç katmak isteyen taraftarlar için erken satış dönemi devam ediyor.
ANADOLU EFES TARAFTARLARI, 31 TEMMUZ’A KADAR KOMBİNE ALARAK ÇOK ÖZEL HEDİYELERİN SAHİBİ OLABİLECEK
Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki maçlarında basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırlayan Anadolu Efes’in yeni sezon kombineleri için erken satış dönemi devam ediyor. Farklı tribün kategorilerinden bütçelerine uygun kombine seçeneklerini değerlendirebilecek olan basketbolseverler, 31 Temmuz’a kadar kombine almaları halinde taraftar forması, Courtside Lounge imkanları ve taraftar tişörtü gibi özel hediyelerin sahibi olacak. Kombine satışları, www.tixbox.com.tr - http://www.
ANADOLU EFES FAN CLUB ÜYELERİ ÖZEL İNDİRİMDEN FAYDALANABİLECEK
Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması’nı Google Play Store veya iOS App Store üzerinden indirerek saniyeler içerisinde Fan Club üyesi olan taraftarların yüzde 20 indirimden faydalanabileceği erken satış döneminde, 31 Temmuz’a kadar kombine satın alan taraftarları özel hediyeler de bekliyor.
Eğlenceli ve coşkulu basketbol deneyimi sunacak karşılaşmalar için satışa sunulan kombine tribün kategorileri, kombine fiyatları ve seçili tribün grupları için belirlenen hediyeler ise şu şekilde:
Kategori Kombine Fiyatı %20 İndirimli Hediye
P1 5.100 TL 4.080 TL Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
P2 4.000 TL 3.200 TL Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
S1 2.600 TL 2.080 TL Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları
S2 1.600 TL 1.280 TL Taraftar Forması
T1 1.100 TL 880 TL Taraftar Tişörtü
T2 650 TL 520 TL Taraftar Tişörtü
T3 400 TL 320 TL Taraftar Tişörtü
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Anadolu Efes kombinesi alan basketbolseverler, bu özel hediyelerin yanı sıra takımlarını Turkish Airlines EuroLeague’deki tüm iç saha maçlarında destekleme fırsatı da bulacak. Anadolu Efes’in ev sahibi olacağı maçların programı ise şu şekilde olacak:
1. Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas (17 Ekim 2018, Çarşamba - 20:30)*
2. Anadolu Efes - Fenerbahçe (25 Ekim 2018, Perşembe - 20:30)
3. Anadolu Efes - Panathinaikos (16 Kasım 2018, Cuma - 20:30)
4. Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv (20 Kasım 2018, Salı - 20:00)
5. Anadolu Efes – KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz (30 Kasım 2018, Cuma - 20:30)
6. Anadolu Efes - Real Madrid (7 Aralık 2018, Cuma - 20:30)
7. Anadolu Efes - Buducnost VOLI Podgorica (18 Aralık 2018, Salı - 20:30)
8. Anadolu Efes – FC Bayern Münih (3 Ocak 2019, Perşembe - 20:30)
9. Anadolu Efes - Khimki Moskova (10 Ocak 2019, Perşembe - 20:00)
10. Anadolu Efes – Darüşşafaka Basketbol (18 Ocak 2019, Cuma - 20:30)
11. Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (7 Şubat 2019, Perşembe - 20:30)
12. Anadolu Efes - Olympiacos (21 Şubat 2019, Perşembe - 20:30)
13. Anadolu Efes – FC Barcelona Lassa (8 Mart 2019, Cuma - 20:30)
14. Anadolu Efes - CSKA Moskova (19 Mart 2019, Salı - 20:00)
15. Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan (4 Nisan 2019, Perşembe - 20:30)
* Türkiye saati olarak yazılan maç saatleri ve günleri, EuroLeague tarafından değiştirilebilir.
Anadolu Efes Spor Kulübü, 2018 – 2019 sezonunda da büyük başarılar yakalayabilmek için basketbola gönül veren herkesi Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçlarına bekliyor.
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