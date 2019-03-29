Anadolu Efes'e play-off etabında dev rakip!
Barcelona Lassa, Buducnost'u 95-83 mağlup ederek sezonu beşinci sırada tamamlamayı garantiledi ve Anadolu Efes'in Play-off'ta rakibi oldu.
Sahasında ağırladığı Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 95-83 yenen İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, normal sezonu beşinci sırada tamamlamayı garantiledi ve çeyrek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Lacivert-beyazlılar, Barcelona Lassa eşleşmesinde saha avantajını daha önce elde etmişti. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçı 22 sayı (92-70) farkla kazanmıştı.
Anadolu Efes, 29. hafta mücadelesinde İspanya'nın Baskonia ekibine konuk olacak.
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