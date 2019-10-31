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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
31.10.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, zorlu Atina deplasmanında! iddaa'da banko...

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Anadolu Efes, zorlu Atina deplasmanında! iddaa'da banko...

Euroleague’de heyecan "Panathinaikos – Anadolu Efes" maçıyla sürüyor! Temsilcimizin zorlu Atina deplasmanındaki mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz...

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES

Geçtiğimiz sezon Final Four’da final oynayan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde ise şampiyon olmuştu.

Bu performansını yeni sezona da taşıyan Lacivert-beyazlılar, Euroleague’de çıktığı 5 maçta aldığı 4 galibiyetle yoluna devam ediyor.

Evinde peş peşe Real Madrid ve Kızılyıldız’ı yenen Ergin Ataman’ın öğrencileri şimdi oldukça zorlu bir deplasmana çıkıyor...

Avrupa basketbolunun en zorlu deplasmanlarından OAKA’ya çıkacak temsilcimiz, Eurolaegue’de şu ana kadarki en ciddi sınavını verecek.

Anadolu Efes, Yunanistan’dan galibiyetle döndüğü takdirde Final Four iddiasını ortaya koymuş olacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Anadolu Efes bu sezon ligde ve Euroleague’de çıktığı 10 maçın 7’sinde 80 ve üstü sayı attı.

- Anadolu Efes bu sezon parkeye çıktığı toplam 10 resmi maçın 8’ini kazandı.

- Panathinaikos, Euroleague’de bu sezon oynadığı 5 maçın tümünde 79 ve üzeri sayı yedi.

- İki ekip arasındaki oynanan son 5 resmi karşılaşmanın 4’ünü Panathinaikos kazanırken, 1 karşılaşma Anadolu Efes’in üstünlüğüyle tamamlandı.

- Avrupa kupalarında daha önce 29 kez karşılaşan iki ekipten Anadolu Efes 10 maçı kazanırken, geriye kalan 19 mücadeleyi ise Panathinaikos kazandı.

Anadolu Efes, zorlu Atina deplasmanında iddaada banko...

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN ÖNE ÇIKARDIĞI BAHİSLER NELER?

Heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin tercihleri birbirine yakınlık gösteriyor.

"Panathinaikos – Anadolu Efes" maçını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u Yunan ekibinin kazanacağını düşünürken, %14’lük kesim ise temsilcimizin evine galibiyetle döneceğine güveniyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN TERCİHİ NE?

Yeşiller istedikleri ritmi bir türlü yakalayamadılar. İki hafta önce evlerinde Milano’ya, maçın son dakikalarını kötü oynayarak elleriyle galibiyeti vermişlerdi. Salı günü de Khimki deplasmanında yine son periyotu kötü oynayarak kaybettiler. Rakipler takımın beyni olan Calathes’e savunmada sert oynayarak Yeşiller'in hücumunu düşürüyorlar.

Anadolu Efes, geçen hafta Real Madrid maçını oldukça iyi oyunla yendi. Savunmadaki enerji ve istek uzun vadede sürdürülebilirse Final Four’un yolunu tekrardan açabilirler. Larkin henüz formda olmamasına rağmen Barcelona maçı dışındaki bütün maçları kazandılar. Salı günü de Kızılyıldız engelini zorlanmadan geçmeyi başardılar.

Yakın bir maç bekliyorum. Anadolu Efes için zor bir deplasman fakat formda olan temsilcimizi denemekten yanayım. Yanımıza +6.5 handikabı da alabiliriz.

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