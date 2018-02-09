Anadolu Efes yine kayıp
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 81-68 yenildi.
Salon: Maria Martin Carpena
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Marci Kowalski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)
Unicaja Malaga: Ray McCollum 8, Salin 9, Milosavljevic 12, Suarez 7, Augustine 10, Soluade, Rosa, Diaz 6, Diez 2, Shermadini 7, Waczynski 20,
Anadolu Efes: Errick McCollum 16, Dragic 12, Simon 5, Brown 7, Dunston 9, Doğuş Balbay 6, Yiğitcan Saybir, Motum 5, Stimac 2, Douglas 6
1. Periyot: 23-12
Devre: 40-28
3. Periyot: 63-55
Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.17 Dragic (Anadolu Efes), 39.35 Waczynski (Unicaja Malaga)
Anadolu Efes, 22. maçında 16. yenilgisini aldı. Unicaja Malaga ise 9. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya hücumda basit top kayıplarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında, Unicaja Malaga, ilk 5 dakika içinde 9-7 üstünlük kurdu. Savunmasını sertleştiren ve dış şutlardan isabet bulan ev sahibi ekip, 12-0'lık seriyle 8. dakikada farkı 14'e kadar çıkardı: 21-7. İlk çeyrek Unicaja Malga'nın 23-12'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyreğe hücumda daha iyi başlayan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 7'ye düşürdü: 29-22. Çeyrek sonunda farkı çift hanelere çıkaran Unicaja Malaga, soyunma odasına 40-28 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte iki takım da tempolu oynayarak hücumda etkili oldu. Potaya hızlı giderek sayılar üreten İspanyol temsilcisi, 25. dakikayı 54-41 üstün geçti. Unicaja Malaga, final periyoduna 63-55 önde girdi.
Final periyoduna iyi başlayan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 2'ye kadar (67-65) indirmeyi başardı. Hücumda hatalar yapan lacivert-beyazlılara, 14-3'lük seriyle cevap veren Unicaja Malaga sahadan 81-68 galibiyetle ayrıldı.
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