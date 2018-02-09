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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipler belli oldu

Basketbol
A.A
09.02.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Anadolu Efes yine kayıp

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 81-68 yenildi.

Salon: Maria Martin Carpena
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Marci Kowalski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)
Unicaja Malaga: Ray McCollum 8, Salin 9, Milosavljevic 12, Suarez 7, Augustine 10, Soluade, Rosa, Diaz 6, Diez 2, Shermadini 7, Waczynski 20,
Anadolu Efes: Errick McCollum 16, Dragic 12, Simon 5, Brown 7, Dunston 9, Doğuş Balbay 6, Yiğitcan Saybir, Motum 5, Stimac 2, Douglas 6
1. Periyot: 23-12
Devre: 40-28
3. Periyot: 63-55
Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.17 Dragic (Anadolu Efes), 39.35 Waczynski (Unicaja Malaga)

Anadolu Efes, 22. maçında 16. yenilgisini aldı. Unicaja Malaga ise 9. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya hücumda basit top kayıplarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında, Unicaja Malaga, ilk 5 dakika içinde 9-7 üstünlük kurdu. Savunmasını sertleştiren ve dış şutlardan isabet bulan ev sahibi ekip, 12-0'lık seriyle 8. dakikada farkı 14'e kadar çıkardı: 21-7. İlk çeyrek Unicaja Malga'nın 23-12'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyreğe hücumda daha iyi başlayan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 7'ye düşürdü: 29-22. Çeyrek sonunda farkı çift hanelere çıkaran Unicaja Malaga, soyunma odasına 40-28 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da tempolu oynayarak hücumda etkili oldu. Potaya hızlı giderek sayılar üreten İspanyol temsilcisi, 25. dakikayı 54-41 üstün geçti. Unicaja Malaga, final periyoduna 63-55 önde girdi.
Final periyoduna iyi başlayan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 2'ye kadar (67-65) indirmeyi başardı. Hücumda hatalar yapan lacivert-beyazlılara, 14-3'lük seriyle cevap veren Unicaja Malaga sahadan 81-68 galibiyetle ayrıldı.

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