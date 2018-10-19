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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
19.10.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Anadolu Efes ve F.Bahçe'nin maçlarında öne çıkan iddaa tercihleri!

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Anadolu Efes ve F.Bahçe'nin maçlarında öne çıkan iddaa tercihleri!

Dün akşam Darüşşafaka, CSKA Moskova karşısında çok iyi performans ortaya koymasına rağmen kazanamadı. Bugün Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi neler bekliyor? İşte detaylar ve öne çıkan iddaa tercihleri...

Ümit Avcı'dan 'Khimki - Anadolu Efes' analizi

Anadolu Efes, çok iyi başladığı sezonun ilk yenilgisini sahasında Zalgiris karşısına aldı. Bu maçta temsilcimizin savunma zaaflarını çok iyi kullanmıştı Zalgiris ama Khimki aynı organizasyonda bir ekip değil.

Ruslar'da Shved ve diğerleri var. Fenerbahçe deplasmanında Crocker ile Bost da ona eşlik etti ama genellikle tek başına oynayan bir yıldızı görüyoruz. Bu da takım olarak sıkıntı yaşamalarına neden oluyor.

Efes de bu sıkıntıyı aslında değerlendirebilecek tecrübede. Shved'e arkadaşlarından gelebilecek katkıyı azaltırsa deplasmanda bir galibiyet elde edebilir. Ancak ondan önce hücumda etkili olmak zorunda. Bu yapıda bir takıma karşı Larkin-Beaubois ikilisinin en etkili performanslarını sergileyebileceklerini düşünüyorum. Tercihim hem yüksek skor, hem de handikap avantajıyla Efes.

En Çok Oynanan Bahis
  • 968Khimki - Anadolu Efes
    3
    MS1
    1,40
    3717kez oynandı
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Romario Özsavidis'ten 'Zalgiris - Fenerbahçe' analizi

Temsilcimiz Fenerbahçe, çift maç haftasının ilk ayağında sahasında Khimki’yi 91-83’lük skor ile yenmeyi başardı. Zalgiris Kaunas ise temsilcimiz Anadolu Efes karşısında bana kalırsa bir sürprize imza atarak Lacivert-Beyazlıları çift haneli skor farkı ile mağlup etti.

Yıldız isimlerle kurulu bir kadro yok belki Litvanya temsilcisinde ancak tecrübesi ile Jankunas, kısa oyuncuları Leo Westermann ve Nate Walters, pota altında ise Brandon Davies gibi çalışkan isimlere sahipler.

Kolay bir maç olmayacağı kesin. Zalgiris taraftarı her maç olduğu gibi tribünleri dolduracaktır.

Şüphesiz en önemli kozumuz pota altı rotasyonumuzun genişliği. Bunu kullanırsak maçı kazanma noktasında büyük bir adım atmış oluruz.

Bu zorlu fikstür içinde ben Fenerbahçe’nin rakibini yenerek 3’te 3 yaparak yoluna devam edeceği kanaatindeyim. 



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En Çok Oynanan Bahis
  • 969Zalgiris - Fenerbahçe
    3
    MS2
    1,45
    2542kez oynandı
Hemen Oyna
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