Anadolu Efes ve F.Bahçe'nin maçlarında öne çıkan iddaa tercihleri!
Dün akşam Darüşşafaka, CSKA Moskova karşısında çok iyi performans ortaya koymasına rağmen kazanamadı. Bugün Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi neler bekliyor? İşte detaylar ve öne çıkan iddaa tercihleri...
Ümit Avcı'dan 'Khimki - Anadolu Efes' analizi
Anadolu Efes, çok iyi başladığı sezonun ilk yenilgisini sahasında Zalgiris karşısına aldı. Bu maçta temsilcimizin savunma zaaflarını çok iyi kullanmıştı Zalgiris ama Khimki aynı organizasyonda bir ekip değil.
Ruslar'da Shved ve diğerleri var. Fenerbahçe deplasmanında Crocker ile Bost da ona eşlik etti ama genellikle tek başına oynayan bir yıldızı görüyoruz. Bu da takım olarak sıkıntı yaşamalarına neden oluyor.
Efes de bu sıkıntıyı aslında değerlendirebilecek tecrübede. Shved'e arkadaşlarından gelebilecek katkıyı azaltırsa deplasmanda bir galibiyet elde edebilir. Ancak ondan önce hücumda etkili olmak zorunda. Bu yapıda bir takıma karşı Larkin-Beaubois ikilisinin en etkili performanslarını sergileyebileceklerini düşünüyorum. Tercihim hem yüksek skor, hem de handikap avantajıyla Efes.
Romario Özsavidis'ten 'Zalgiris - Fenerbahçe' analizi
Temsilcimiz Fenerbahçe, çift maç haftasının ilk ayağında sahasında Khimki’yi 91-83’lük skor ile yenmeyi başardı. Zalgiris Kaunas ise temsilcimiz Anadolu Efes karşısında bana kalırsa bir sürprize imza atarak Lacivert-Beyazlıları çift haneli skor farkı ile mağlup etti.
Yıldız isimlerle kurulu bir kadro yok belki Litvanya temsilcisinde ancak tecrübesi ile Jankunas, kısa oyuncuları Leo Westermann ve Nate Walters, pota altında ise Brandon Davies gibi çalışkan isimlere sahipler.
Kolay bir maç olmayacağı kesin. Zalgiris taraftarı her maç olduğu gibi tribünleri dolduracaktır.
Şüphesiz en önemli kozumuz pota altı rotasyonumuzun genişliği. Bunu kullanırsak maçı kazanma noktasında büyük bir adım atmış oluruz.
Bu zorlu fikstür içinde ben Fenerbahçe’nin rakibini yenerek 3’te 3 yaparak yoluna devam edeceği kanaatindeyim.
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