Anadolu Efes Sonny Weems'i transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Sonny Weems ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki basketbolcu, skorer oyuncu kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapıyor.
Kariyerinde daha önce NBA'de Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Philadelphia 76ers formalarını giyen Weems, Avrupa'da ise Litvanya'nın Zalgiris Kaunas, Rusya'nın CSKA Moskova ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarında mücadele etti.
Weems, son olarak Çin Ligi'nde Zhejiang Golden Bulls takımının formasını terletmişti.
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