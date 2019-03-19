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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Cengiz İZMİTLİ
19.03.2019 - 21:55, Son Güncelleme:

Anadolu Efes son saniyede kaybetti

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Anadolu Efes son saniyede kaybetti

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem'de ağırladığı CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup oldu.

Turkish Airlines Euroleague'in normal sezon 27. haftasında CSKA Moskova'yı konuk eden Anadolu Efes, play-off'a saha avantajıyla girmek adına önem taşıyan karşılaşmayı 2 sayı farkla kaybetti: 78-80

Temsilcimiz maça müthiş taraftar desteği ve 7-0'la giriş yaptı. Sonrasında CSKA Moskova, Sergio Rodriguez ile kontrolü ele almaya çalışsa da buna izin vermeyen Anadolu Efes, ilk periyodu 5 sayı farkla 20-15 önde geçti.

İkinci periyodun ilk 5 dakikasında pota altından Dunston ile etkili olan temsilcimize Hines ve Clyburn ile karşılık veren CSKA Moskova, devrenin bitmesine 3:50 kala 33-30 öne geçti ve ilk yarıyı da 40-35 önde kapattı.

İkinci yarıya hem hücumda, hem de savunmada Bolomboy ile etkili bir giriş yapan CSKA Moskova, periyodun bitmesine 5:35 kala 11 sayılık farkı yakaladı, 40-51. Anderson'ın isabetli dış şutları ve Larkin'in devreye girmesi sonrası taraftarı da arkasına alan Anadolu Efes, son periyot öncesi farkı 3'e kadar indirdi, 58-61.

Larkin'in üçlüğüyle karşılaşmanın bitimine 8:38 kala temsilcimiz dengeyi sağladı, 63-63. Savunmayı yukarı çeken CSKA Moskova, 3 dakika boyunca Anadolu Efes'e sayı şansı tanımayıp farkı 9 sayıya kadar çıkarsa da dış şutlarla ayakta kalmayı başardık ve son 3 dakikaya girerken farkı 1'e kadar indirdik: 73-74. Simon'un üçlüğüyle son 59 saniyede maça bir kez daha denge geldi: 76-76. Sonrasında 78-78'i de gördük ama Higgins'in basketine karşılık veremedik ve mücadeleyi CSKA Moskova 80-78 kazandı.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Damir Javor, Emilio Perez, Joseph Bissang

ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 3, Doğuş, Motum 9, Sertaç, Moerman 7, Buğrahan, Pleiss 2, Micic 6, Anderson 8, Dunston 19, Simon 13.

CSKA MOSKOVA: Antonov, Bolomboy 4, Clyburn 10, De Colo 5, Higgins 19, Hines 15, Hunter 4, Kurbanov 4, Peters 8, Rodriguez 7, Ukhov 4, Vorontsevich.

İLK ÇEYREK: 20-15

DEVRE: 35-40

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 58-61

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