Anadolu Efes son saniyede kaybetti
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem'de ağırladığı CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup oldu.
Turkish Airlines Euroleague'in normal sezon 27. haftasında CSKA Moskova'yı konuk eden Anadolu Efes, play-off'a saha avantajıyla girmek adına önem taşıyan karşılaşmayı 2 sayı farkla kaybetti: 78-80
Temsilcimiz maça müthiş taraftar desteği ve 7-0'la giriş yaptı. Sonrasında CSKA Moskova, Sergio Rodriguez ile kontrolü ele almaya çalışsa da buna izin vermeyen Anadolu Efes, ilk periyodu 5 sayı farkla 20-15 önde geçti.
İkinci periyodun ilk 5 dakikasında pota altından Dunston ile etkili olan temsilcimize Hines ve Clyburn ile karşılık veren CSKA Moskova, devrenin bitmesine 3:50 kala 33-30 öne geçti ve ilk yarıyı da 40-35 önde kapattı.
İkinci yarıya hem hücumda, hem de savunmada Bolomboy ile etkili bir giriş yapan CSKA Moskova, periyodun bitmesine 5:35 kala 11 sayılık farkı yakaladı, 40-51. Anderson'ın isabetli dış şutları ve Larkin'in devreye girmesi sonrası taraftarı da arkasına alan Anadolu Efes, son periyot öncesi farkı 3'e kadar indirdi, 58-61.
Larkin'in üçlüğüyle karşılaşmanın bitimine 8:38 kala temsilcimiz dengeyi sağladı, 63-63. Savunmayı yukarı çeken CSKA Moskova, 3 dakika boyunca Anadolu Efes'e sayı şansı tanımayıp farkı 9 sayıya kadar çıkarsa da dış şutlarla ayakta kalmayı başardık ve son 3 dakikaya girerken farkı 1'e kadar indirdik: 73-74. Simon'un üçlüğüyle son 59 saniyede maça bir kez daha denge geldi: 76-76. Sonrasında 78-78'i de gördük ama Higgins'in basketine karşılık veremedik ve mücadeleyi CSKA Moskova 80-78 kazandı.
SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
HAKEMLER: Damir Javor, Emilio Perez, Joseph Bissang
ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 3, Doğuş, Motum 9, Sertaç, Moerman 7, Buğrahan, Pleiss 2, Micic 6, Anderson 8, Dunston 19, Simon 13.
CSKA MOSKOVA: Antonov, Bolomboy 4, Clyburn 10, De Colo 5, Higgins 19, Hines 15, Hunter 4, Kurbanov 4, Peters 8, Rodriguez 7, Ukhov 4, Vorontsevich.
İLK ÇEYREK: 20-15
DEVRE: 35-40
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 58-61
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