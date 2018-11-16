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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
16.11.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Normal Sezon 7. hafta mücadelesinde Panathinaikos karşısında mücadele edecek. Şu ana kadar 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes, beşinci galibiyet için Sinan Erdem Spor Salonu'nda Panathinaikos'u ağırlayacak. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Alacağı galibiyetle beşinci sıraya kadar yükselebilecek olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında 2 puan hedefleyecek. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 7. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak. 16 Kasım Cuma günü saat 20:30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Anadolu Efes, bu kulvarda son olarak deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 94-90 mağlup etmişti. Ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, averajla 7. basamakta yer alıyor.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip konuk ekip ise averajla 4. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DAKİ 628. MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 628. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 627 karşılaşmada 344 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 380. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 187 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

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