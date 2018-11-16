Anadolu Efes Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Normal Sezon 7. hafta mücadelesinde Panathinaikos karşısında mücadele edecek. Şu ana kadar 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes, beşinci galibiyet için Sinan Erdem Spor Salonu'nda Panathinaikos'u ağırlayacak. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Alacağı galibiyetle beşinci sıraya kadar yükselebilecek olan Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında 2 puan hedefleyecek. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 7. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak. 16 Kasım Cuma günü saat 20:30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Anadolu Efes, bu kulvarda son olarak deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 94-90 mağlup etmişti. Ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, averajla 7. basamakta yer alıyor.
Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip konuk ekip ise averajla 4. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DAKİ 628. MAÇ
Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 628. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 627 karşılaşmada 344 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 380. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 187 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.
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