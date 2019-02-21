Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
THY Avrupa Liginde Normal Sezon mücadelesi Anadolu Efes Olympiakos maçı ile devam ediyor. Basketbol tutkunlarının yakından takip edeceği Anadolu Efes Olympiakos maçı, Mavi Beyazlı temsilcimizin Avrupa Kupalarındaki 644. maçı olacak. Peki, Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Anadolu Efes Olympiakos maçı ile Avrupa basketbolunda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki, basketbolseverlerin merakla araştırdığı Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya dair bazı bilgiler
ANADOLU EFES OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında bugün sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 22 müsabakada 14 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, 16 takımlı ligde 4. sırada yer buldu.
Avrupa basketbolunun köklü takımlardan Olympiakos ise 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Atina'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 88-81 kaybetmişti.
AVRUPA KUPALARINDA 644. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 644. maça çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, uluslararası organizasyonlarda oynadığı 643 karşılaşmada 354 galibiyet ve 289 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 396. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 395 karşılaşmada 197 galibiyet ve 198 yenilgi aldı.
Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlı takım, söz konusu maçlarda 17 galibiyet elde ederken, 24 kez mağlup oldu.
İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes tek galibiyet ve 3 kez mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi'nde de iki takım arasında oynanan 37 karşılaşmada Anadolu Efes 16, Olympiakos ise 21 galibiyet elde etti.
ERGİN ATAMAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını bildirdi.
Tecrübeli başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak bugünkü maçla ilgili yaptığı açıklamada, eksikleri olduğuna dikkati çekerek, "Fiziksel ve mental açıdan zorlu bir Türkiye Kupası haftasını geride bıraktık, Micic ve Moerman'ın sakatlıkları tedavi sürecinde, bazı oyuncularımız da milli takım kampında. İyi bir hazırlık yapamayacağız ancak sezonun en önemli bölümüne geldik." ifadelerini kullandı.
Artık her maçın final havasında geçeceğini vurgulayan Ataman, "Olympiakos, çok tecrübeli ve üst düzey bir takım. David Blatt'a büyük saygı duyuyorum. Olympiakos, play-off sıralaması için doğrudan rakibimiz konumunda. Atina'da iki ay önce kaybettiğimiz maçın rövanşını şimdi taraftarımızın büyük desteği ile mutlaka almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Lacivert-beyazlı takımın ABD'li oyuncusu Bryant Dunston ise "Olympiakos maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Her iki takım da iyi odaklanacaktır. Onların geleneksel karakteri olan fiziksel oyunlarına maçın başından itibaren karşılık vermeliyiz. Eğer topu iyi paylaşır ve hücumlarımızı çeşitlendirebilirsek, onlara yeterli zorluğu çıkarırız. Taraftarlarımızın her zamanki müthiş desteğine çok ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.
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