Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAnadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
21.02.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

THY Avrupa Liginde Normal Sezon mücadelesi Anadolu Efes Olympiakos maçı ile devam ediyor. Basketbol tutkunlarının yakından takip edeceği Anadolu Efes Olympiakos maçı, Mavi Beyazlı temsilcimizin Avrupa Kupalarındaki 644. maçı olacak. Peki, Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Anadolu Efes Olympiakos maçı ile Avrupa basketbolunda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki, basketbolseverlerin merakla araştırdığı Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya dair bazı bilgiler

ANADOLU EFES OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında bugün sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 22 müsabakada 14 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, 16 takımlı ligde 4. sırada yer buldu.

Avrupa basketbolunun köklü takımlardan Olympiakos ise 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Atina'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 88-81 kaybetmişti.

AVRUPA KUPALARINDA 644. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 644. maça çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, uluslararası organizasyonlarda oynadığı 643 karşılaşmada 354 galibiyet ve 289 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 396. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 395 karşılaşmada 197 galibiyet ve 198 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlı takım, söz konusu maçlarda 17 galibiyet elde ederken, 24 kez mağlup oldu.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes tek galibiyet ve 3 kez mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi'nde de iki takım arasında oynanan 37 karşılaşmada Anadolu Efes 16, Olympiakos ise 21 galibiyet elde etti.

ERGİN ATAMAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını bildirdi.

Tecrübeli başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak bugünkü maçla ilgili yaptığı açıklamada, eksikleri olduğuna dikkati çekerek, "Fiziksel ve mental açıdan zorlu bir Türkiye Kupası haftasını geride bıraktık, Micic ve Moerman'ın sakatlıkları tedavi sürecinde, bazı oyuncularımız da milli takım kampında. İyi bir hazırlık yapamayacağız ancak sezonun en önemli bölümüne geldik." ifadelerini kullandı.
Artık her maçın final havasında geçeceğini vurgulayan Ataman, "Olympiakos, çok tecrübeli ve üst düzey bir takım. David Blatt'a büyük saygı duyuyorum. Olympiakos, play-off sıralaması için doğrudan rakibimiz konumunda. Atina'da iki ay önce kaybettiğimiz maçın rövanşını şimdi taraftarımızın büyük desteği ile mutlaka almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın ABD'li oyuncusu Bryant Dunston ise "Olympiakos maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Her iki takım da iyi odaklanacaktır. Onların geleneksel karakteri olan fiziksel oyunlarına maçın başından itibaren karşılık vermeliyiz. Eğer topu iyi paylaşır ve hücumlarımızı çeşitlendirebilirsek, onlara yeterli zorluğu çıkarırız. Taraftarlarımızın her zamanki müthiş desteğine çok ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Arkadaşlarına veda etti, Fenerbahçe için yola çıktı! Ali Efe Katırcı...

Alanyasporlu Erdinç Mergen, Portekiz'e transfer oldu

Trabzonspor, İzmir'e gitti! Abdülkadir kafilede yer almadı...

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı