Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Prestij maçı!
Anadolu Efes Olimpia Milano basket maçı ile THY Avrupa Ligi Normal Sezon'unda son hafta mücadelesini gerçekleştirecek olan temsilcimiz, prestij için parkeye çıkacak. Peki, Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Anadolu Efes Olimpia Milano basket maçı, play off öncesi Mavi Beyazlı temsilcimiz için prestij mücadelesi olacak. Puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini koruyan ve Barcelona Lassa ile eşleşeceği belli olan Anadolu Efes, prestij için sahada olacak. Peki, Anadolu Efes Olimpia Milano basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ANADOLU EFES OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son maçına çıkacak olan Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu ağırlayacak. 4 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports Haber ekranlarından izlenebilecek.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 30. ve son hafta maçında bugün sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk edecek.
Aldığı 19 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, sahasında formalite maçına çıkacak.
Ligde 14 galibiyetle 9. sırada bulunan AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ise play-off'a kalma şansı sürüyor.
AVRUPA'DA 651. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa arenasında 651. maçını oynayacak.
Bugüne dek oynadığı 650 maçta 359 galibiyet ve 291 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile daha önce 25 kez karşılaştı. Bu maçlarda rakibine galibiyet sayısında 17-8 üstünlük sağlayan Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçı 81-80 kaybetmişti.
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