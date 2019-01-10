Anadolu Efes Khimki maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi Khimki'yi sahasında konuk edecek. Lacivert-beyazlı takımın maçına kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi basketbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes Khimki maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet alan Anadolu Efes bu kez Khimki'ya karşı parkeye çıkacak. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Anadolu Efes kazanmıştı. İşte, Anadolu Efes Khimki maçına dair detaylar...
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında bu akşam Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Bu önemli karşılaşma, beINSport 4’ten canlı yayınlanacak.
İLK MAÇ ANADOLU EFES'İN
Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor. Organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan karşılaşmayı Anadolu Efes, 85-84 kazandı.
AVRUPA'DA 639. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 639. maçına çıkacak. Uluslararası organizasyonlarda 638 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 351 galibiyet aldı, 287 kez de mağlup oldu. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 391. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 390 karşılaşmada 194 galibiyet ve 196 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 3 maçın 2'sini Khimki kazandı, bir karşılaşmadan Anadolu Efes galip ayrıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle