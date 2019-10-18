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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
18.10.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, İspanya deplasmanında! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS fırsatı...

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Anadolu Efes, İspanya deplasmanında! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS fırsatı...

Euroleague’in üçüncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Valencia ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan Tek Maç olarak oynayabilecek mücadeleye ayrıca Canlı Bahis de yapabileceksiniz...

VALENCIA BASKET - ANADOLU EFES

Geçtiğimiz yılın Euroleague Final Four finalisti Anadolu Efes, aynı başarıyı bu sene de göstermek istiyor.

Normal sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan temsilcimiz daha sonra Alba Berlin’i uzatma periyodu sonunda yenerek ilk galibiyetini almıştı.

Son sıradaki Valencia’yı yenerek üst sıralara tırmanmak isteyen Anadolu Efes’te eksik oyuncu bulunmuyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasında oynanan 6 karşılaşmanın 3’ünü Anadolu Efes, 3’ünü ise Valencia kazandı.

- Anadolu Efes, Euroleague’de bugüne kadar çıktığı 412 karşılaşmada 208 galibiyet, 204 mağlubiyet aldı.

- Anadolu Efes, Euroleague’de deplasmanda çıktığı son 15 maçın 8’inden galip ayrıldı.

Anadolu Efes, İspanya deplasmanında iddaada TEK MAÇ, CANLI BAHİS fırsatı...

NE OYNUYORLAR?

Zorlu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak temsilcimizin tarafında yer alıyor.

Canlı Bahis de yapılabilecek karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %26’sı Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.

Üyelerin %11’i ise ALT/ÜST seçeneklerine yönelmiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI TAMER OYGUÇ’UN YORUMU NE?

Anadolu Efes sezona iyi başlamadı. Barcelona ve Bandırma yenilgileri. Uzatmada alınan Alba Berlin galibiyeti. Ama her geçen gün daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Valencia ilk 2 maçta hiç varlık gösteremedi. Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını düşünmüyorum. Efes bir şekilde kazanır.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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