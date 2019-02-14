Anadolu Efes Gaziantep Basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, dün Ankara'da başladı. Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada bugün, Anadolu Efes ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi, basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes Gaziantep Basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes Erkek Basketbol takımı, Erkek Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde 14 Şubat Perşembe günü (bugün) Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 17:30'da başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte detaylar...
HEYECAN BAŞLADI
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, Ankara'da star aldı. Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımları mücadele edecek. Erkekler Türkiye Kupası, 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabaka sonunda sahibini bulacak.
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