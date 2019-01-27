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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
27.01.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Galatasaray'ı farklı geçti

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Anadolu Efes, Galatasaray'ı farklı geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Anadolu Efes, evinde karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta’yı 92-82'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 12. galibiyeti elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 7. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya savunmada rakibini durdurarak başlayan Galatasaray, hücumda da boyalı aldan bulduğu sayılarla skoru 10-2 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman’ın üst üste basketleri farkı 3’e indirdi (13-16). Son bölümde Harrison, Hayes ve Erol Can ile isabetli atışlar bulan sarı-kırmızılılar periyodu 26-19 önde tamamladı. 

İkinci periyota Moerman ve Dunston’ın basketleriyle 5-0’lık seri ile başlayan Efes farkı 2’ye indirdi. (24-26). Efes’e Arapovic ve Auguste ile karşılık veren Galatasaray farkı 7’e yükseltti (29-36). Periyodun son dakikalarında Hayes ve Harrison ile 3’lükler bulan sarı-kırmızılılar devreye 12 sayı farkla 49-37 önde girdi. 

Üçüncü periyoda iki takım hücumda etkili başladı ve ilk 5 dakika Galatasaray’ın 57-45 üstünlüğü ile geçildi. Daha sonra Dunston ve Moerman ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, farkı tek hanelere indirdi (48-57). Son dakikada Micic ve Buğrahan ile serbest atış çizgisinden sayılar atan Efes, farkı azaltsa da sarı-kırmızılılar periyodu 67-60 önde tamamladı. 

Son periyoda Beaubois’in hücumda üst üste bulduğu basketlerle başlayan Efes, skoru 72-71 yaptı ve maçta ilk kez öne geçti. Hücumda rüzgarı arkasına alan lacivert-beyazlılar, Moerman ve Beaubois’in basketleri ile farkı 6’ya çıkardı (79-73). Son anlarda Galatasaray’ın geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 92-82'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 25 sayı ile oynayan Moerman olurken, sarı-kırmızılılarda ise Harrison 16 sayı ile takımına katkı verdi.

Bu maçla birlikte Anadolu Efes 12. galibiyeti elde ederken, Galatasaray ise 7. yenilgisini aldı.

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