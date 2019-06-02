Anadolu Efes 80-68 Galatasaray Doğa Sigorta
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 80-68 mağlup ederek durumu 2-0’a getirdi.
Serinin ilk karşılaşmasını 82-77 kazanan Efes, ikinci randevuda psikolojik kırılmayı yaratmış gözüktü ve baştan sona üstün götürdüğü mücadelede devreye 46-30 önde gitti.
Üçüncü çeyrek sonunda 67-42’lik skorla son 10 dakikaya giren lacivert beyazlılarda o dakikaya kadar Dunston, Larkin, Micic ve Moerman dörtlüsü toplamda 44 sayı üretti.
Webster ve Arapovic’le ayakta kalmaya çalışan Galatasaray, final periyodunda tamamen gençleri sahaya süren Anadolu Efes’e karşı koyamadı: 80-68. Seride 3. maç, 5 Haziran’da oynanacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
İLK BEŞLER
Anadolu Efes: Bryant Duston, Doğuş Balbay, Krunoslav Simon, Adrien Moerman, Vasilije Micic
Galatasaray Doğa Sigorta: Göksenin Göksal, Malik Harrisson, Nigel Hayes, Jack Webster, Zachary Aguste
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