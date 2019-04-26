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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
26.04.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Final-Four yolunda! iddaa'da TEK MAÇ'ın oranı...

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Anadolu Efes, Final-Four yolunda! iddaa'da TEK MAÇ'ın oranı...

Fenerbahçe Beko başardı, sıra sende Anadolu Efes! iddaa'da TEK MAÇ olarak bültende yer alan Euroleague play-off mücadelesi öncesi son gelişmelere göz atalım...

BARCELONA - ANADOLU EFES

- İstanbul’daki ilk maçta 75-68 kazanan Anadolu Efes, ikinci maçta 74-72’lik şanssız bir yenilgi almıştı.

- Herkes İspanya’ya taşınan seride Barcelona’nın büyük avantaj elde ettiğini düşünürken üçüncü maçta inanılmaz bir takım izledik… 30 sayıyı rakip potaya bırakarak kariyerinin belki de en parlak maçını çıkaran Shane Larkin önderliğinde, Vasilije Micic, Adrien Moerman ve az süre almasına rağmen Tibor Pleiss'ın mükemmel performanslarıyla Barcelona’yı adeta ezip 102-68 gibi farklı bir skorla kazandık. 

Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanabilecek serinin dördüncü karşılaşması öncesinde Barcelona Lassa’da moraller bozuldu. Son maçta pota altında hiçbir varlık gösteremeyip, savunmada basit hatalar yaparak kaybetmekle kalmadılar, saha avantajını da temsilcimize geri verdiler.

- Bir önceki maç öncesinde çok iddialı demeçler veren Ergin Ataman’ın, takımı da galibiyete inandırdığına ve çok iyi motive ettiğine şahit olduk.

- 18 yıl aradan sonra, bugün kazanılması halinde adını Final-Four’a yazdıracak Anadolu Efes’te Motum’un durumu maç saatinde belli olacak.

Anadolu Efes, Final-Four yolunda iddaada TEK MAÇın oranı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Barcelona iç sahada, Euroleague'de 6 maç sonra kaybetti.

- Barcelona bu sezon evinde oynadığı 30 resmi maçta 26 galibiyet aldı.

- Anadolu Efes 34 farkla kazandığı üçüncü maçla, play-offlar'da bir maçta en farklı galibiyet alan 3. takım oldu. 

TEK MAÇ'IN İDDAA ORANLARI...

Tek Maç hem handikaplı hem handikapsız olarak iki seçenekle karşımıza geliyor, 974 kodlu handikapsız maç için iddaa yönetiminin Barcelona galibiyetine (MS1) verdiği oran 1,40. Anadolu Efes galibiyeti ise (MS2) 2,45 – beraberlik (MSX) 12,00 oranlara sahip.

965 kodlu handikaplı mücadelede, Misli.com üyelerinin de en çok tercihte bulunduğu MS2 seçeneğinin oranı 1,70. Anadolu Efes’in 4,5 sayılık handikabın üzerinde bir farkla kaybetmemesi bekleniyor. İkinci sıradaki tercih ise, maçta belirlenen 157,5 toplam sayı barajının aşılarak 1,70 oranlı Üst olması… 

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY NE ÖNERİYOR?

Serinin üçüncü maçı, beklentilerimizin dışına çıktı. Anadolu Efes'e belki de tek güvenen kişi koç Ergin Ataman’dı. Basketbolseverlerin genel görüşü Barcelona’nın muhtemelen evinde 2’de 2 yapacağı yönündeydi fakat Larkin’i kimse hesaba katmadı.

Hatırlarsınız İstanbul’da normal sezon maçında da harika oynamıştı. Serinin üçüncü maçında da benzer bir performans ile 30 sayı attı ve sadece bir şut kaçırdı. Tek kelimeyle harika bir bireysel performans izletti.

Tabii tek başına Barcelona’yı devirmedi. Micic ve Moerman kritik noktalarda sorumluluk almaktan kaçınmadı. Ergin Ataman’ın Tomic’i yavaşlatma planı Tibor Pleiss ile birlikte işliyor. Maçın büyük bölümünde Dunston da savunmada harikaydı ve double double ile maçı bitirdi.

Her şeyin iyi gittiği bir maçın ardından serinin dördüncü maçında aynı beklentilere girmemek gerekiyor. Pesic’in beceriksizliği takımını da oyundan düşürüyor fakat parke dışındaki disiplin ve motivasyonu ile takımını ateşleyebilir.

Bu nedenle "İlk yarı 1" denenebilir. Maç sonu da yine Barcelona'ya daha yakın. Tabii Barcelona’lı oyuncuların hala tura inancı olduğu varsayarsak... iddaa oranı 1,40!

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