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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele başlıyor. Dört galibiyete ulaşan takımın 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisinde, ilk maç Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ilk müsabakası bugün oynanacak. Kritik maça kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçına ilişkin ayrıntılar...

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı ve şampiyonun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçı bu akşam oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak. Serinin ilk 2 maçı, ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes'in sahasında yapılacak.

FİNAL YOLCULUĞU

Anadolu Efes, 2009'dan bu yana şampiyonluk yaşayamadığı Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitirdi.

Play-off çeyrek finalinde Banvit ile eşleşen lacivert-beyazlı takım, rakibini 81-72 ve 87-77'lik skorlarla eledi. Yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta ile mücadele eden Anadolu Efes, seriyi 82-77, 80-68 ve 78-72'lik skorlarla 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko ise normal sezonu Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bitirdi.

Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, seriyi 82-72, 85-88 ve 92-59'luk skorlarla 2-1 kazanarak son 4 takım arasına kaldı. Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde ise TOFAŞ'a 102-68, 68-64 ve 76-71'lik skorlarla 3-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.

BU SEZON 8. RANDEVU

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 8. kez karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

Bu karşılaşmaların 4'ünde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. Üç karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

PLAY-OFF'TA 16. EŞLEŞME

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren 16. kez eşleşti.

Geride kalan 15 eşleşmede 9 kez lacivert-beyazlı takım, 6 defa ise sarı-lacivertli ekip turu geçti.

İki takım arasında lig play-off'larında oynanan 49 karşılaşmanın 26'sını Anadolu Efes, 23'ünü ise Fenerbahçe kazandı.

FENERBAHÇE BEKO'DA 3 SAKAT

Sarı-lacivertli takımda Jan Vesely, Gigi Datome ve Erick Green'in final serisi öncesi sakatlıkları bulunuyor.

Bireysel antrenmanlara başlamalarına rağmen tedavileri devam eden 3 oyuncunun da final serisinde forma giymelerinin zor olduğu bildirildi.

Anadolu Efes'te ise sakat oyuncu bulunmuyor.

FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI

İlk 2 maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak final serisinin programı şöyle:

9 Haziran Pazar:

17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

13 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

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