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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.05.2019 - 22:17, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, farklı kazanıp liderliğe yükseldi

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Anadolu Efes, farklı kazanıp liderliğe yükseldi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-54 mağlup etti ve liderliği Fenerbahçe Beko'dan aldı.

Ev sahibi takım, bu sonuçla 23. galibiyetini elde ederek liderliğe yükseldi. Konuk ekip ise 9. mağlubiyetini yaşamasına rağmen sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

Mücadeleye Larkin'in iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-5 önde geçti. Uzun oyuncularıyla pota altında etkili olan ev sahibi takım, TOFAŞ karşısında ilk çeyreği 22-15 üstün tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başlarken üç sayı çizgisinin gerisinden Barış Ermiş ve Muhaymin Mustafa ile skor üreten TOFAŞ, 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 27-25. Hücumda ve savunmada toparlanan Anadolu Efes, top kayıpları yapan Bursa temsilcisi önünde 1 dakika sonra farkı 9 sayıya yükseltti: 34-25. Hücumda ritmini kaybeden TOFAŞ karşısında oyunun kontrolünü eline alan lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı Simon'un üç sayılık basketiyle 47-31 önde kapattı.

İkinci yarıya Simon'un etkili performansıyla giren Anadolu Efes, yakaladığı 20-2'lik seriyle 25. dakikada farkı 34 sayıya çıkardı: 67-33. Üç sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya bulduğu basketlerle farkı iyice arttıran ev sahibi ekip, çeyreğin son anlarında yerli oyuncu rotasyonuna döndü. Anadolu Efes, oyundan düşen TOFAŞ karşısında final periyoduna da 42 sayı (79-37) farkla önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde farkı bir ara 49 sayıya (98-49) çıkaran Anadolu Efes, maçı da 98-54 kazandı.

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