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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Anadolu Efes evinde Trabzonspor'u yendi
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Sıradaki Haber:Cedi Osman iki hafta yok

Basketbol
AA
11.03.2018 - 19:21, Son Güncelleme:

Anadolu Efes evinde Trabzonspor'u yendi

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Anadolu Efes evinde Trabzonspor'u yendi

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 98-91 yendi. Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili ekip ise 13. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Anadolu Efes: Douglas 6, Weems 26, Doğuş Balbay 8, Dunston 6, Brown 4, Birkan Batuk 14, Motum 19, McCollum 15
Trabzonspor: Heslip 19, Harris 14, Vasiliauskas 18, Obekpa 7, Ozan Anton Odabaşı 10, Alper Saruhan, Eldridge 21, Bora Hun Paçun 2
1. Periyot: 17-26
Devre: 46-51
3. Periyot: 69-68

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, boyalı alandan Harris ve Ozan Anton Odabaşı'nın kaydettiği sayılarla 5. dakikanın içinde farkı 13 sayıya (4-17) çıkardı. Birkan Batuk'un dış atışlardan McCollum'un boyalı alandan bulduğu sayılarla 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 7. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 14-17. Konuk ekip, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı arttırdı ve ilk çeyreği 26-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Bora Hun Paçun ve Eldridge'nin sayılarıyla başlayan Trabzonspor, Harris ile arka arkaya bulduğu sayılarla 13. dakikayı 34-22 üstün tamamladı. Anadolu Efes, Weems'in pota altından ve Birkan Batuk'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla farkı azalttı. Trabzonspor, soyunma odasına 51-46 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Dunston ve Weems ile sayılar bulan ev sahibine Heslip ve Harris ile karşılık veren Trabzonspor, 26. dakikayı 61-56 üstün tamamladı. Savunmayı sertleştiren ve Doğuş Balbay ile dış atışlardan arka arkaya sayılar bulan Anadolu Efes, final periyoduna 69-68 üstün girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan ve Heslip ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Trabzonspor, 33. dakikayı 76-74 üstün tamamladı. Anadolu Efes, Weems ve Motum'un pota altından ürettiği sayılarla 35. dakikada yeniden öne geçti: 81-78. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada McCollum ve Motum'un kaydettiği sayılarla farkı açan Anadolu Efes, sahadan 98-91 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te 26 sayı üreten Sonny Weems galibiyette önemli rol oynadı. Trabzonspor forması giyen Osiris Eldridge ise 21 sayı üretti.

Trabzonspor taraftarından ilgi
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yaklaşık 2 bin bordo-mavili taraftar takip etti. Bordo-mavili taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümde 4 çeyrek boyunca takımlarına büyük destek verdi.

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