Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
Anadolu Efes, Ergin Ataman ile olan sözleşmesini uzattı.
Anadolu Efes, Ergin Ataman ile olan sözleşmesini uzattı.
Yapılan açıklamada, "Koç Ergin Ataman'la 2 yıl daha birlikteyiz. Birlikte nice zaferlere!" ifadesi kullanıldı.
İlk sezonunda THY Euroleague'de final oynama başarısı gösteren lacivert beyazlı ekip tecrübeli koç ile iki yıl daha yola devam edecek.
Ergin Ataman Final Four finalinde yaşananların ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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