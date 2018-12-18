Anadolu Efes Buducnost Podgorica basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdüren Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Buducnost Podgorica takımını ağırlayacak. Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Buducnost Podgorica ile tarihinde ilk kez karşılaşacak olan Anadolu Efes, deplasman karnesi çok da iyi olmayan rakibi karşısında mücadele edecek. Peki, Anadolu Efes Buducnost Podgorica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Anadolu Efes Buducnost Podgorica maçı için geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'ndeki üç temsilcimizden birisi olan Anadolu Efes, galibiyet elde ederek konumunu daha üst sıralara taşımak istiyor. Peki, Anadolu Efes Buducnost Podgorica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler
ANADOLU EFES BUDUCNOST PODGORİCA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 13. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Buducnost Podgorica'ı ağırlamaya hazırlanıyor. 18 Aralık Salı günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports 4 kanalından canlı izlenebilecek.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Karadağ ekibi ise puan cetvelinde 15. durumda bulunuyor.
Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 348 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.
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