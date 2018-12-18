Anadolu Efes Buducnost Podgorica basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
18.12.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Buducnost Podgorica basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Anadolu Efes Buducnost Podgorica basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdüren Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Buducnost Podgorica takımını ağırlayacak. Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Buducnost Podgorica ile tarihinde ilk kez karşılaşacak olan Anadolu Efes, deplasman karnesi çok da iyi olmayan rakibi karşısında mücadele edecek. Peki, Anadolu Efes Buducnost Podgorica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Anadolu Efes Buducnost Podgorica maçı için geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'ndeki üç temsilcimizden birisi olan Anadolu Efes, galibiyet elde ederek konumunu daha üst sıralara taşımak istiyor. Peki, Anadolu Efes Buducnost Podgorica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES BUDUCNOST PODGORİCA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 13. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Buducnost Podgorica'ı ağırlamaya hazırlanıyor. 18 Aralık Salı günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports 4 kanalından canlı izlenebilecek.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Karadağ ekibi ise puan cetvelinde 15. durumda bulunuyor.

Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 348 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.

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