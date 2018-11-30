Anadolu Efes Baskonia basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes Baskonia basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde Normal Sezon devam ediyor. Aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralarda yer alan Anadolu Efes, Baskonia karşısında ciddi bir mücadele verecek. Peki, Anadolu Efes Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Anadolu Efes Baskonia basket maçı, basketbol mücadelelerini yakından takip eden bireyler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Galibiyet alması halinde sıralamasını bir üste çıkaracak olan Anadolu Efes, Baskonia karşısında tüm gücünü sahaya yansıtacak. Peki, Anadolu Efes Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
ANADOLU EFES BASKONİA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 10. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Baskonia ile Sinan Erdem Spor Salonunda karşılaşacak. 30 Kasım Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde son 4 maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 maçını kazanıp, 6 karşılaşmasını yitiren İspanyol ekibi ise averajla 11. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DAKİ 631. MAÇI
Anadolu Efes, Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 631. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 630 karşılaşmada 347 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 383. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 190 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.
Anadolu Efes ile Baskonia arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta takımlar 9'ar galibiyet elde etti
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