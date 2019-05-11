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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
11.05.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Afyon deplasmanında farklı kazandı! Normal sezonu...

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Anadolu Efes, Afyon deplasmanında farklı kazandı! Normal sezonu...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 105-74 yenerek normal sezonu lider tamamladı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak

Afyon Belediyespor: Zelionis 10, Oğulcan Baykan 8, Serkan Menteşe 9, Talat Altunbey 10, Dorukhan Engindeniz 8, Safdar Çağan Aydın 3, Semih Bayezıt Öz, Baran Yiğit Öncel, Mahmut Oğuz Akbaş, Cevher Özer 26

Anadolu Efes: Beaubois 12, Doğuş Balbay 7, Motum 11, Pleiss 14, Anderson 2, Yiğitcan Saybir 3, Metecan Birsen 16, Onuralp Bitim 5, Sertaç Şanlı 16, Buğrahan Tuncer 19

1. Periyot: 17-26
Devre: 35-57
3. Periyot: 54-79

Anadolu Efes, Afyon deplasmanında farklı kazandı Normal sezonu...

Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Afyon ekibi karşısında Beaubois, Doğuş Balbay ve Motum'la sayılar üreten Anadolu Efes, 4. dakikayı 14-5 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde Motum ve Pleiss'le etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 26-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında Pleiss, Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen'in basketleriyle Anadolu Efes, 14. dakikayı 37-22 önde geçti. Afyon Belediyespor, periyodun son bölümünde Cevher Özer, Zelionis ve Dorukhan Engindeniz ile skor üretse de lacivert-beyazlı ekip, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen'in sayılarıyla soyunma odasına 57-35 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Anadolu Efes, Pleiss, Beaubois ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla 24. dakikayı 67-43 önde geçti. Çeyreğin son bölümünde skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, final periyoduna 79-54 üstün girdi.

Son çeyrekte farkı daha da artıran Anadolu Efes, sahadan 105-74 galip ayrıldı.

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