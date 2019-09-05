Amerika'dan Japonya'ya 53 sayı fark!
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında ABD, Japonya'yı 53 sayı farkla 98-45 yendi.
Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Zhu Duan (Çin)
ABD: Harris 10, Mitchell 10, Walker 15, Barnes 14, Turner 3, Plumlee 2, Lopez 7, Brown 20, White 8, Middleton 9
Japonya: Shinoyama, Baba 18, Hachimura 4, Watanabe 9, Fazekas 4, Kosuke Takeuchi 3, Joji Takeuchi, Hiejima 4, Tanaka 3, Ando, Schafer
1. Periyot: 23-9
Devre: 56-23
3. Periyot: 84-31
ABD 3 maçını da kazanarak lider olarak 2. tura yükselirken, Japonya üst üste üçüncü kez mağlup oldu.
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