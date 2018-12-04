Altın Top ödülünü kazanan Luka Modric kimdir? Luka Modric'in biyografisi
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı. Bu gelişmenin ardından Luka Modric'in kim olduğu ve kariyeri en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, Luka Modric kimdir?
France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün bu yılki sahibi, Luka Modric oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü. İşte, Luka Modric'in biyografisi...
9 Eylül 1985 tarihinde Hırvatistan'ın Zadar şehrinde dünyaya gelmiştir. 1996 yılında Zadar kulübünün altyapısında eğitim almaya başlayan Modric, burada geçirdiği 5 yılın ardından 2002 yılında henüz 17 yaşında iken Dinamo Zagreb’e transfer olmuştur. 2003 yılında henüz 18 yaşındayken formasını giydiği Dinamo Zagreb'te, 94 maçta 26 gol attı. 2008'de Tottenham'a transfer olan Modric, 2012 yılına kadar İngiliz takımında çıktığı 127 maçta 13 gol attı.
Luka Modric 2012 Ağustos ayında İspanyol ekibi Real Madrid'e imza attı. İspanyol ekip bu transfer için Tottenham'a toplamda 33 milyon pound ödeyecek. Son olarak Real Madrid'deki ilk maçına Barcelona ile Supercopa de España maçına çıktı. Son 10 dakika oynayabilen Modric 127 maçlık kariyerinde hiç kupa zaferi göremezken oynadığı 10 dakikalık maçta yeni kulübünde ilk kupa sevincini yaşadı. Real Madrid forması ile ilk golünü 10.haftada 4-0 kazanılan Real Zaragoza maçında 90+2. dakikada atmıştır. Günümüzde hala Real Madrid forması giyen futbolcu takımıyla birlikte çok sayıda maça çıkmıştır ve sözleşmesi 2020 yılına kadar devam edecektir.
Tecrübeli oyuncu 2018 yılında, yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı. France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi olan Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.
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