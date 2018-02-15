Altın madalya Savchenko ve Massot'un
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda çiftler artistik buz pateninde Almanya'dan Aljona Savchenko ve Bruno Massot altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların altıncı gününde, kısa programda 76,59, serbest patende 159,31, toplamda 235,90 puan alan Savchenko-Massot çifti podyumun zirvesine çıktı.
Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Savchenko, iki bronz kazandığı olimpiyatlarda ilk kez altın madalyaya uzandı.
Oyunlardaki altın madalya sayısını 8'e çıkaran Almanya, çiftler artistik buz pateninde 1952 yılından bu yana ilk kez altın madalya alma başarısını gösterdi.
235,47 puan alan Çinli sporcular Wenjing Sui ve Cong Han gümüş, 230,15 puan toplayan Kanadalı Meagan Duhamel-Eric Radford çifti de bronz madalyanın sahibi oldu.
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