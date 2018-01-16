Altay Kulübü 104 yaşında!

Ekmekçioğlu, kulübün 104. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşu için nice mücadeleler vermiş Altay'ın başkanlığını yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Altay'ın sadece bir futbol takımı değil, spor kulübü olduğunu kaydeden Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Vazifemiz Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır. Bu bilinçle, sadece profesyonel liglerde değil, en alt yaş gruplarını içine alacak şekilde topyekün bir başarıyı hedefledik. Geçtiğimiz sezon A takımımızın elde ettiği şampiyonluk yanında şu an 77 merkezde 10 binin üzerine çıkan minik Altaylılardan oluşan dev futbol okulu yapılanmamız, Türkiye çapında özlenen Büyük Altayımızın geri dönüşü namına atılmış en önemli adımdır."

Törende vefat eden Altaylılar ve tüm şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Ekmekçioğlu ve altyapı oyuncuları Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.





