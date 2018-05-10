ALT/ÜST baremi 9 sayı birden değişti!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam Beşiktaş, Eskişehir Basket'i konuk edecek. İlk olarak 162.5 açıklanan ALT/ÜST baremi, ciddi değişime uğradı! İşte detaylar...
- Akatlar'da oynadığı son 3 maçı kazanan Beşiktaş, Eskişehir Basket engelini de geçmek istiyor.
- Play-off'ta Darüşşafaka'ya saha üstünlüğünü kaptırmamak için mutlaka kazanmak zorundalar.
- Sezonun ilk maçını, Eskişehir'de, 87-78 kazanmışlardı.
Eskişehir Basket
- Son 6 lig maçının 5'ini kazanıp play-off oynamaya hak kazandılar.
- Amaçları bu maçı en az hasarla atlatıp, Pazar günkü Sakarya BB maçına hazır çıkmak.
- Sakarya BB ile 7-8 maçı oynayacaklar, ilk maçı Sakarya BB 100-89 kazanmıştı.
*** İlk olarak 162.5 açıklanan ALT/ÜST baremi, an itibariyle 153.5'tan oynanıyor!
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