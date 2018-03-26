Alper Potuk Türkiye’nin en iyi forveti olur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAlper Potuk Türkiye’nin en iyi forveti olur
GeriSpor Alper Potuk Türkiye’nin en iyi forveti olur
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
Ahmet ERCANLAR
26.03.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Alper Potuk Türkiye’nin en iyi forveti olur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alper Potuk Türkiye’nin en iyi forveti olur

Aykut Kocaman ön libero olarak alınıp önce kanatta, kendisi göreve geldikten sonra da ikinci forvette görev yapan milli yıldızı idmanlarda santrfor bölgesinde değerlendiriyor. Alper’e gole dönük çalışmalar yaptırılıyor.

F.BAHÇE’de teknik direktörü Aykut Kocaman’ın, Alper Potuk hakkında ilginç planları var. Eskişehirspor’dan ön libero olarak Fenerbahçe’ye gelen, ancak daha sonra kanatta görev yapan Alper Potuk, Kocaman’ın gelişi ile birlikte ikinci forvette oynamaya başladı.
Özellikle ligin ilk devresindeki Kasımpaşa maçında Fernandao, Giuliano ve Janssen’in yokluğunda Alper’i forvet oynatan Kocaman, oyuncusunun hücumda çok önemli özellikleri olduğunu düşünüyor.

ZEKASI HÜCUMA ÇOK YATKIN...

ALPER Potuk’un çok iyi çalışarak 1-2 yıl içerisinde Türkiye’nin en iyi forveti olabileceğine inanan Kocaman, futbolcusunu bu doğrultuda çalışmalar yapması adına yönlendiriyor. Alper’in oyun zekasının hücum oyuncusu olması için çok uygun olduğunu düşünen Aykut Kocaman bu nedenle antrenmanlarda da milli yıldızı forvet oyuncusu olarak değerlendiriyor. Kocaman, Alper’den özellikle gol vuruşları yapması ve gol sezgisini artırması için çalışmalar yapmasını istiyor. Alper de bu konuda uyum sağlamada sorun yaşamıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Karadağ Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

Gomis averaj yapıyor Burak puan alıyor

Emin adımlarla devam ediyoruz

Selçuk Trabzon maçında sahada