Almanya şampiyonu olmak istiyor

KREFELD kentindeki Başlar Eventlocation salonunda Almanya Boks Federasyonu’nun (GBA) gözetiminde düzenlenen Master Gym Krefeld Fight Night Boks Şampiyonası’nda Emrullah Kaya, rakibini ilk raund iki kez saydırdı.

Ağır sıklette ikinci profesyonel karşılaşmasına çıkan Emrullah Kaya, 4 raundluk karşılaşmanın ilk raundunda sağlı sollu kroşeleriyle rakibi Al Hassan Abdulsalam’ı nakavt etti. Kaya’nın galip ilan edilmesinin ardında ilk kutlayanlar babası Bayram Kaya ve antrenörü Rüstem Türk oldu.

Kaya, “Çok mutluyum. Aileme, arkadaşlarıma ve özellikle beni yetiştiren antrenörüme teşekkür ediyorum. Kilomda Almanya şampiyonluğuna dövüşmeye hak kazandım. Bir sene sürecek hazırlıklar sonrası Almanya şampiyonu olmak istiyorum” dedi.

‘BU KADAR KISA SÜRMESİNİ BEKLEMİYORDUM’

Uzun süredir Emrullah Kaya’yı çalıştıran antrenör Rüstem Türk ise “Emrullah yetenekli bir sporcu. Daha yolun başındayız. Bugünkü rakibi oldukça tecrübeliydi. Gücünü biliyorduk. Karşılaşmanın bu kadar kısa süreceğini, ilk rauntt sonuçlanacağın beklemiyordum. Maça çok iyi başladı, iki yumrukta rakibin işini bitirdi. Bundan sonra hazırlıklarımız kilomuzda Almanya şampiyonluğu için olacak. Emrullah’ın bunu başaracağına inanıyorum” diye konuştu.