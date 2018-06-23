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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
23.06.2018 - 17:39, Son Güncelleme:

Son şampiyon son nefeste! Almaya, İsveç'i uzatmada avladı

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Son şampiyon son nefeste! Almaya, İsveç'i uzatmada avladı

2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden ve son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, İsveç'i 90+5. dakikada Kroos'un frikik golüyle 2-1 mağlup etti.

STAT: Fisht
HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Rüdiger, Hector (Dk. 87 Brandt), Rudy (Dk. 31 İlkay), Kroos, Reus, Müller, Draxler (Dk. 46 Gomez), Werner
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson (Dk. 74 Durmaz), Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen (Dk. 78 Guidetti), Berg (Dk. 90 Thelin)
GOLLER: Dk. 48 Reus, Dk. 90+5 Kroos (Almanya) - Dk. 32 Toivonen (İsveç)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Boateng (Almanya)
SARI KARTLAR: Boateng (Almanya) - Larsson, Ekdal (İsveç)

Son şampiyon son nefeste Almaya, İsveçi uzatmada avladı

MAÇIN ÖNEMLİ POZİSYONLARI:
32'nci dakikada Toivonen ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı Neuer'in üzerinden aşırttı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
48'inci dakikada Reus ceza sahası yayının dışından yaptığı vuruşla skoru eşitleyen golü kaydetti: 1-1.
82'nci dakikada Alman stoper Boateng, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.
90+5'inci dakikada Almanya'nın ceza sahası sol çizgisine çok yakın bir bölgeden kazandığı serbest vuruşta Kroos topun başına geçti. Reus ile paslaşması sonucunda meşin yuvarlağı kaleye gönderen Kroos, çok şık bir gole imza attı ve maçın skorunu tayin etti: 2-1.

MESUT VE İLKAY YEDEK BAŞLADI
Öte yandan Türk kökenli oyunculardan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İlk maçta ilk 11'de olan Mesut Özil, bu maçta teknik direktör Joachim Löw tarafından ilk 11'de sahaya sürülmedi. İlkay Gündoğan ise 31'inci dakikada sakatlanan Sebastian Rudy'nin yerine oyuna dahil oldu.

 

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