Alman taraftarlar İngiltere'yi karıştırdı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu mcadelesinde Arsenal evinde Alman ekibi Köln'ü ağırladı.

3 BİN BİLET SATILDI 20 BİN TARAFTAR GİTTİ

Gün içinde Almanya’dan Londra’ya gelen taraftarlar tezahüratlarla başkenti inletse de işler ilerleyen saatlerde daha da büyüdü. İngiliz basınının iddialarına göre Köln taraftarları kendilerine Emirates’te 3 bin kişilik yer ayrılmasına rağmen Londra’ya 20 bin kişi akın etti.

BARİKATLARI YIKTILAR KAPILARI KIRDILAR

Maç öncesi stat önünde toplanan Köln taraftarları, Arsenal aleyhinde slogan atmaya başladı. Hızını alamayan Alman taraftarlar önce polis barikatlarını tekmeledi sonra da stat giriş kapılarını kırdı. Polis müdahalesinin ardınan duran olaylar mücadelenin 1 saat gecikmeli başlamasına neden oldu.