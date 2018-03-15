Alibaba’dan olimpiyatlara 'şiddetsiz espor' önerisi
2028 yılına kadar hem Olimpiyat Oyunları sponsoru hem de espor yatırımcısı olan Alibaba, esporun olimpiyatlarda yer alması için girişimlerini sürdürüyor.
AliSports CEO'su Zhang Dazhong, Olimpiyat Komitesi ile yaptıkları görüşmelerde onların barışı teşvik etmek istediklerini bu nedenle şiddete ve katliamlara odaklanan oyunlar yerine, sporla ilgili başlıklara daha çok odaklanacaklarını söyledi.
Espora yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım yapan şirket, “bu noktada para kaybetmeye bile hazırız. Bu sporu tanıtmayı ümit ettiğimiz gibi kayıpları da şimdiden kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu.
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