Ali Muhammed: Kızdım, üzüldüm ve kederlendim

Sarı lacivertli ekibin düzenlediği EuroLeague medya gününde konuşan Ali Muhammed, A Milli Takım formasıyla EuroBasket’te görev yapamaması ve THY EuroLeague ile alakalı şunları söyledi...

“EUROBASKET’TE OLSAM, HER ŞEY FARKLI OLURDU”

* EuroBasket’te Türkiye formasıyla, sakatlığın nedeniyle oynayamayınca neler hissettin?

- Gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Oynayamadığım için çok sinirlendim. Çünkü kariyerimde ilk kez böyle bir sakatlık yaşayıp, oynayamadım. Takım arkadaşlarıma yardımcı olamadığım için çok kederlendim ve üzüldüm. Maçları izlemek benim için hiç kolay olmadı. Çünkü ben sahada olsaydım her şey biraz daha farklı olabilirdi. Yaptığımızdan daha büyük bir başarı elde edebilirdik diye düşünüyorum.

“UDOH VE BOGDAN’IN YOKLUĞU BİZİ ZORLAYACAK”

* Bogdan ve Udoh önemli oyunculardı. Onların gidişinden sonra Fenerbahçe Doğuş’un yapılanması için neler düşünüyorsun?

- Bogdan ve Udoh bu takımın büyük parçalarıydı. Ekpe’nin savunma performansı gerçekten tarif edilemezdi. EuroLeague’de üst üste 2 yıl en iyi savunmacı seçilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu boşlukları kapatmayı başarabiliriz ama çok zorlanacağımız kaçınılmaz. Çok mücadele etmeliyiz. Şimdi kadromuza Jason katıldı. Tecrübeli ve başarılı bir oyuncu. Bunun üstesinden gelecektir.

“EUROLEAGUE’DE ARTIK TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK”

* Geçen sezonu Euroleague’de sezonu şampiyon tamamladınız. Bu sezon hedef yine şampiyonluk mu yoksa önce Final Four mu?

- Sezonu şampiyon tamamladık ve bu dakikadan sonra hedefimiz her daim şampiyonluktur. Bunu tekrar başarabilecek potansiyele ve kadro derinliğine sahibiz. Ancak tabii ki geçen sezon olduğu gibi çok zorlanacağımıza şüphem yok. Rakiplerimiz de bizim sahip olduğumuz kadro kalitesine sahip. Maç maç bakıp, öyle ilerlemeliyiz. Hiçbir hedefe bir anda zıplayamaz ve ulaşamazsınız. EuroLeague’de de, Türkiye Ligi’nde de maç maç gideceğiz ancak hedefimiz her zaman şampiyonluktur.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR