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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.01.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Alexandre Pato kimdir? Pato hangi takımda oynuyor?

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Alexandre Pato kimdir? Pato hangi takımda oynuyor?

Alexandre Pato, transfer gündemindeki önemli isimler arasında yer alıyor. 2007 yılında İtalya'nın en büyük kulüpleri arasında yer alan Milan'a 24 milyon euro bedelle transfer olan Alexandre Pato, 51 karşılaşmaya çıkmış ve 16 gol atmıştı. 4 sezon forma giydiği İtalyan ekibinden sonra tekrar Brezilya Ligi'ne dönen Pato, bu tarihten itibaren bazı takımlarda forma giymiştir.

Alexandre Pato, 2 Eylül 1989 tarihinde Brezilya'nın Pato Branco kentinde dünyaya gelmiştir. Ünlü futbolcunun ismi de buradan gelmektedir. 

SC Internacional kulübünün alt yapısında futbola başlayan Alexandre Pato, 2007 yılında Milan'a 24 milyon euro bedelle transfer olmuştur. 

4 sezonluk Milan kariyerinin ardından Corinthians takımına 15 milyon euro ücretle giden ünlü oyuncu, burada da istenilen performansı gösteremediği için kiralanma kararı almıştır. 

Sao Paulo'ya kiralanan Pato, sonrasında Chelsea'ye kiralanmış ve burada 1 sezon boy göstermiştir. Pato'dan istediğini alamayan Corinthians, ünlü oyuncuyu 3 milyon euro bedelle Villareal'a sattı. Villareal ise 6 aylık bir performansın ardından Pato'yu Çinli TJ Quanjian takımına 18 milyon euro bedelle satmıştır. 

Sağ ayağına hakim olan 1,80 boyundaki forvet oyuncusu Pato, ihtiyaç halinde ise sol ve sağ kanatta forma giyebiliyor.

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