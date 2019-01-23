Alexandre Pato kimdir? Pato hangi takımda oynuyor?
Alexandre Pato, transfer gündemindeki önemli isimler arasında yer alıyor. 2007 yılında İtalya'nın en büyük kulüpleri arasında yer alan Milan'a 24 milyon euro bedelle transfer olan Alexandre Pato, 51 karşılaşmaya çıkmış ve 16 gol atmıştı. 4 sezon forma giydiği İtalyan ekibinden sonra tekrar Brezilya Ligi'ne dönen Pato, bu tarihten itibaren bazı takımlarda forma giymiştir.
Alexandre Pato, 2 Eylül 1989 tarihinde Brezilya'nın Pato Branco kentinde dünyaya gelmiştir. Ünlü futbolcunun ismi de buradan gelmektedir.
SC Internacional kulübünün alt yapısında futbola başlayan Alexandre Pato, 2007 yılında Milan'a 24 milyon euro bedelle transfer olmuştur.
4 sezonluk Milan kariyerinin ardından Corinthians takımına 15 milyon euro ücretle giden ünlü oyuncu, burada da istenilen performansı gösteremediği için kiralanma kararı almıştır.
Sao Paulo'ya kiralanan Pato, sonrasında Chelsea'ye kiralanmış ve burada 1 sezon boy göstermiştir. Pato'dan istediğini alamayan Corinthians, ünlü oyuncuyu 3 milyon euro bedelle Villareal'a sattı. Villareal ise 6 aylık bir performansın ardından Pato'yu Çinli TJ Quanjian takımına 18 milyon euro bedelle satmıştır.
Sağ ayağına hakim olan 1,80 boyundaki forvet oyuncusu Pato, ihtiyaç halinde ise sol ve sağ kanatta forma giyebiliyor.
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