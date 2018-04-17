Alben: "Fatih Hoca'nın desteği bize güç veriyor"

"HİÇBİR MAÇ OYNANMADAN KAZANILMAZ."



İlk olarak Venezia maçını değerlendiren deneyimli basketbolcu "Rakip daha önce bunu yaptı. Mutlaka onlar da yeniden yapacaklarına inanıyorlardır ve bunun için çaba göstereceklerdir. Ama biz de tecrübeli bir ekibiz. Kadro kalitesi olarak da orada da galip gelebilecek yapıda olduğumuzu düşünüyorum. Başta zaten dediğiniz gibi koç Marina Maljković daha maç biter bitmez hepimizi uyardı. Ve ondan sonra da tüm çalışmaları o doğrultuda oldu. Yani hiçbir takım zaten sahaya maçı bırakmış olarak çıkmaz. Hiçbir maç da oynamadan kazanılmaz. Biz de bunun bilincindeyiz. O yüzden kırk dakika boyunca bütün ciddiyetimizle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

En Çok Oynanan Bahis 993 Fenerbahçe -(3,5h-7,5h) Vitoria 1 İM1/1 2,25 3490 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 993 Fenerbahçe - Vitoria 1 11,70 % X % 21,70 %

"AVRUPA'DAKİ EN İYİ TARAFTAR GRUBUNA SAHİBİZ."



İlk maçtaki taraftarın desteğinden bahseden oyun kurucu "Şunu çok net söyleyebilirim ki kadın basketbolunda zaten Avrupa'nın en iyi taraftarı bizim. Bunu zaten bütün takımlar, bütün antrenörler, bütün oyuncular söylüyorlar. Gerek 2009'daki evimizde yine İtalyanlara karşı oynadığımız finalde olsun; gerekse yine İtalyanlara karşı Çarşamba akşamı oynadığımız maçta olsun müthiş bir destek vardı. Eminim ki birçok sporcuya öyle bir atmosferde oynamak nasip olmaz. Bu yüzden biz çok şanslıyız. Gerçekten 22 sayıyla kazandık ama bunun büyük çoğunluğunu taraftarımızın sağladığı bir güçle başardık. Sadece taraftar değil başkanımız zaten ilk günden beri bizimle beraber. Göreve geldiği ilk günden beri bize olan desteğini çok yakından hissettiriyor. Yine yönetim kurulumuz da aynı şekilde." diyerek yönetime ve taraftara teşekkürlerini iletti.

"FATİH HOCA'NIN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERİYOR."



Fatih Terim ile dialoğunuz nasıl sorusu üstüne ise Kaptan Işıl Alben "Fatih Hoca Avenida maçından sonra aramıştı, tebrik etmişti bütün takımı, sonra da maça gelip bizimle beraber olacağını söylemişti. Maçtan sonra da tebrik etti. Fatih Hoca kulübümüzün efsanelerinden bir tanesi. Kendisine çok büyük saygı duyuyorum ve gerçekten çok seviyorum. Dün de harika bir maç kazandılar. Sizin huzurunuzda bir kere daha tebrik ediyorum. Tabii ki çok heyecanlanıyorum konuşurken. Kendisini görünce de heyecanlanıyorum. Yine bütün takım için aynı şey geçerli. Herkes zaten kendisinin desteğinin bize güç verdiğini söylüyor takım içinde. Tabii ki çok büyük bir camiayız. Kenetlendikçe de büyüyoruz. Onun desteği de bize sahada güç verdi diyebilirim kesinlikle." açıklamalarında bulundu. (Ajansspor)