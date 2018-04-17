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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
17.04.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Alben: "Fatih Hoca'nın desteği bize güç veriyor"

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Alben: "Fatih Hoca'nın desteği bize güç veriyor"

Galatasaray Kadın Basketbol takımı kaptanı Işıl Alben BeIN SPORTS Türkiye'ye açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"HİÇBİR MAÇ OYNANMADAN KAZANILMAZ."

İlk olarak Venezia maçını değerlendiren deneyimli basketbolcu "Rakip daha önce bunu yaptı. Mutlaka onlar da yeniden yapacaklarına inanıyorlardır ve bunun için çaba göstereceklerdir. Ama biz de tecrübeli bir ekibiz. Kadro kalitesi olarak da orada da galip gelebilecek yapıda olduğumuzu düşünüyorum. Başta zaten dediğiniz gibi koç Marina Maljković daha maç biter bitmez hepimizi uyardı. Ve ondan sonra da tüm çalışmaları o doğrultuda oldu. Yani hiçbir takım zaten sahaya maçı bırakmış olarak çıkmaz. Hiçbir maç da oynamadan kazanılmaz. Biz de bunun bilincindeyiz. O yüzden kırk dakika boyunca bütün ciddiyetimizle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

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"AVRUPA'DAKİ EN İYİ TARAFTAR GRUBUNA SAHİBİZ."

İlk maçtaki taraftarın desteğinden bahseden oyun kurucu "Şunu çok net söyleyebilirim ki kadın basketbolunda zaten Avrupa'nın en iyi taraftarı bizim. Bunu zaten bütün takımlar, bütün antrenörler, bütün oyuncular söylüyorlar. Gerek 2009'daki evimizde yine İtalyanlara karşı oynadığımız finalde olsun; gerekse yine İtalyanlara karşı Çarşamba akşamı oynadığımız maçta olsun müthiş bir destek vardı. Eminim ki birçok sporcuya öyle bir atmosferde oynamak nasip olmaz. Bu yüzden biz çok şanslıyız. Gerçekten 22 sayıyla kazandık ama bunun büyük çoğunluğunu taraftarımızın sağladığı bir güçle başardık. Sadece taraftar değil başkanımız zaten ilk günden beri bizimle beraber. Göreve geldiği ilk günden beri bize olan desteğini çok yakından hissettiriyor. Yine yönetim kurulumuz da aynı şekilde." diyerek yönetime ve taraftara teşekkürlerini iletti.

"FATİH HOCA'NIN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERİYOR."

Fatih Terim ile dialoğunuz nasıl sorusu üstüne ise Kaptan Işıl Alben "Fatih Hoca Avenida maçından sonra aramıştı, tebrik etmişti bütün takımı, sonra da maça gelip bizimle beraber olacağını söylemişti. Maçtan sonra da tebrik etti. Fatih Hoca kulübümüzün efsanelerinden bir tanesi. Kendisine çok büyük saygı duyuyorum ve gerçekten çok seviyorum. Dün de harika bir maç kazandılar. Sizin huzurunuzda bir kere daha tebrik ediyorum. Tabii ki çok heyecanlanıyorum konuşurken. Kendisini görünce de heyecanlanıyorum. Yine bütün takım için aynı şey geçerli. Herkes zaten kendisinin desteğinin bize güç verdiğini söylüyor takım içinde. Tabii ki çok büyük bir camiayız. Kenetlendikçe de büyüyoruz. Onun desteği de bize sahada güç verdi diyebilirim kesinlikle." açıklamalarında bulundu. (Ajansspor)

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