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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.12.2018 - 19:02, Son Güncelleme:

Alanya'da gol sesi çıkmadı!

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Alanya'da gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta derbi maçında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında 3 puanı aradı. Karşılaşmada iki takım da pozisyonlar yakalasa da bu ataklardan gol sesi çıkaramayınca Alanya'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Takımlar sahadan 1 puan ile ayrıldı.

 

Maçın önemli dakikaları

18. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
25. dakikada Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
34. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in şutu, defansa çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Karius, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
36. dakikada Dorukhan Toköz, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, iki hamlede topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
47. dakikada Junior Fernandes'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
55. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Topa yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
65. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda, kaleci Karius topu uzaklaştırdı.
67. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Djalma Campos topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı.
68. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
80. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak, savunmadaki Nsakala'dan döndü.
81. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.
90 2. dakikada Junior Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Villafanez'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşma golsüz sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Efecan Karaca (Dk. 90 4 Hasan Ayaroğlu), Djalma Campos (Dk. 83 Villafanez), Cisse (Dk. 90 2 Bobo)
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Adriano, Dorukhan Toköz (Dk. 83 Larin), Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Vagner Love), Güven Yalçın (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup)
Sarı kartlar: Dk. 3 Güven Yalçın, Dk. 34 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 9 Djalma Campos, Dk. 49 Sackey, Dk. 90 4 Villafanez

Alanyada gol sesi çıkmadı



Alanyaspor - Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisine göre ilk 11'de zorunlu bir değişikliğe gitti. 

Güneş, Süper Lig'de geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı. 
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Galatasaray'la oynadıkları derbi maçta sakatlanan Caner Erkin'in yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Gökhan Gönül'e şans verdi. 

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de bir değişiklik gerçekleştirdi. 
Yalçın, geçen haftaki mücadelede 82 dakika sahada kalan Maniatis'i yedek soyundururken, Junior Fernandes'e ilk 11'de şans tanıdı. 
Öte yandan, seremoniye Aytemiz Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Engelleri Birlikte Aşalım" yazılı pankartla çıktı. 

 

Beşiktaş'ın sert orta saha sınavı!Futbol yorumcusu Uğur Meleke A. Alanyaspor - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ayrıca ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
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