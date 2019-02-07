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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
DHA
07.02.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Akhisarspor yarı finale yakın

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Akhisarspor yarı finale yakın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayak mücadelesinde Akhisarspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Ege temsilcisi karşılaşmayı 3-1 kazandı. Son Türkiye Kupası şampiyonlu Akhisarspor'un gollerini 41 ve 51'de Sokol Cikalleshi ve 73. dakikada Josue kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 90+3'te Hajradinovic'den geldi. Rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinden birinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Akhisarspor, çeyrek final ilk karşılaşmasında evinde Kasımpaşa’yı yenerek avantajı cebine koydu: 3-1. Maçın 41'inci dakikasında Cikalleshi gol perdesini açtı. Arnavut forvet 51'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Josue 73’te penaltıdan yeşil siyahlıları rahatlatırken, Hajradinovic 90+3'üncü dakikada attığı güzel golle maça nokta koydu. Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Ege ekibi bu galibiyetle hem moral buldu, hem de İstanbul’da oynanacak rövanş maçı öncesi yarı finale göz kırptı.

STAT: Akhisar

HAKEMLER: Serkan Tokat , Mustafa Sönmez , Mustafa Savranlar

AKHİSARSPOR: Fatih - Zeki , Lopes (Dk. 89 Rotman), Caner , Musa (Dk. 82 Güray), Aykut , Barbosa , Sissoko , Josue , Regattin , Cikalleshi (Dk. 81 Manu)

KASIMPAŞA: Ramazan - Youssef , Veigneau (Dk. 83 Özgür), Veysel , Popov , Sadiku (Dk. 64 Hajradinovic ), Pavelka , Tarkan (Dk. 78 İlhan ), Perica , Trezeguet , Koita

GOLLER: Dk. 41 - Dk. 51 Cikalleshi, Dk. 73 (P) Josue (Akhisarspor) - Dk. 90+3 Hajradinovic (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Musa (Akhisaspor) - Koita, Trezeguet, Hajradinovic (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Sadiku’nun kısa düşen kafa pasında Regattin araya girmek istedi. Ancak Kasımpaşa kalecisi Ramazan topa son anda müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

15'inci dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Sissoko kafayı vurdu, kaleye giden topu Veigneau son anda çizgiden çıkardı.

30'uncu dakikada Barbosa’nın ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.

41'inci dakikada Akhisarspor öne geçti. Barbosa’nın sol kanattan ortaladığı topa altıpas üzerinden Cikalleshi kafayı vurdu: 1-0.

50'nci dakikada Koita’nın kafayla indirdiği topa Tarkan gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

51'inci dakikada Akhisarspor 2'nci golünü attı. Kasımpaşa defansına yapılan baskı sonucunda Aykut topu Cikalleshi’ye aktardı. Kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Arnavut futbolcu aşırtma bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

54'üncü dakikada Trezeguet’nin kullandığı frikikte top yan direkten döndü.

72'nci dakikada Akhisarspor lehine penaltı kararı çıktı. Veigneau’nun Regattin’i düşürmesiyle hakem Serkan Tokat beyaz noktayı gösterdi.

73'üncü dakikada Josue’nin penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.

79'uncu dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Veigneau’nun ortasında kaleci Fatih topu elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Trezeguet’in vuruşunda Musa çarpan top direkten kornere çıktı.

90+3'üncü dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Hajradinovic kaleci Fatih'i mağlup etti: 3-1.
Mücadele ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

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