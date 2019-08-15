Akhisar potada Seawright’ı aldı! | Transfer haberleri...
Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi isim ve yönetim değişikliğine giderek antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren Akhisar Belediye Basketbol, uzun forvet Kahiem Seawright'ı transfer etti.
Özhan Çıvgın yönetiminde daha önce Büyükçekmece’de 4 sezon forma giyen 33 yaşında, 2.03 boyundaki Kahiem Seawright, geçen yılı İsrail’de Hapoel Afula’da geçirdi.
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