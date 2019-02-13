Ajax Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak izlenecek?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu maçları dün akşam start aldı. Hollanda'nın köklü ekibi Ajax sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Ajax Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ajax ile Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak ve çeyrek final biletini kapmak istiyor. İşte, Ajax Real Madrid maçına dair detaylar...
Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Öte yandan müsabakada Damir Skomina hakem olarak görev yapacak.
Real Madrid ligdeki 23. karşılaşmasında, derbi maçta konuk olduğu Atletico Madrid'i 3-1 yenerek galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı. Ajax ise ligin son haftasında Heracles ile karşı karşıya geldi. Ajax bu mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
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