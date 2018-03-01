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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe sahada savaş şeklinde oynadı
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Futbol
01.03.2018 - 23:55, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe sahada savaş şeklinde oynadı

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Beşiktaş 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında yaşanan olayla ilgili, ''Önümdeki arkadaşı kenara çekmeye çalıştım. Benden 30 santim büyük biriyle kavga edecek halim yok. Yaşım da müsait değil'' dedi.

''HER İKİ TAKIM DA BİRBİRİYLE HOŞ OLMAYAN TAVIRLA FUTBOL SERGİLEDİ''
Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası basın mensuplarına konuşan Çebi, 3 gün önce ligde Fenerbahçe ile oynanmış bir derbi maç olduğunu hatırlatarak, ''O günden bir hırslanma var ki sahada savaş şeklinde oynadılar. Her iki takım da birbiriyle hoş olmayan tavırla futbol sergiledi. Geçen maçın etkisiyle hazırlanmış senaryoydu. Keşke keyifli maç oynansaydı. Futbolun dışında her şey sahada vardı. Üzgünüm, keşke futbol seyredebilseydik" diye konuştu.

''ÖNÜMDEKİ ARKADAŞI KENARA ÇEKMEYE ÇALIŞTIM''
Çebi, mücadelenin devre arasında Caner Erkin ile Dirar arasında yaşanan olay ve kendisinin de müdahale ettiği ve Skrtel'i belinden çektiği yönündeki iddiaların olduğu sorulması üzerine, ''Ben 60 yaşındayım ve kulübün ikinci başkanıyım. Sadece kavga edenleri birbirinin üzerine mi itersiniz? Muhakkak ki birini tutup, kenara çekmeye çalışırsınız. Önümde olan kimse ayırmaya çalıştım. Bunu bu şekilde anladılarsa ayıp etmişler. Birbiriyle atışan, üzerlerine yürüyen arkadaşlarımız vardı. Benim bu olaya nasıl müdahale ettiğim önemli. Ben de sonuçta önümdeki arkadaşı kenara çekmeye çalıştım. Benden 30 santim büyük biriyle kavga edecek halim yok. Yaşım da müsait değil. Böyle amaç ve gaye içinde mümkün değil. Kimse konuşmuşsa ayıp etmiş. Biz yanlış bir şey yapmadık. Keşke bizim ayırdığımız söylenseydi'' dedi.

''UMARIM QUARESMA BÜYÜK CEZA ALMAZ''
Karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Quaresma ile ilgili de konuşan Çebi, ''Umarım büyük ceza almaz. Karşı tarafında harekete baktığınız zaman tahrik edici bir harekette bulunduğunu görüyoruz. İnşallah bunu göz önünde bulundururlar. Bu hareketi tasvip etmiyorum. Karşı tarafında vurma hareketi olduğunu kayıtları izlediğinizde anlayacaksınız'' şeklinde konuştu.

''HAKEMLER HER ŞEKİLDE TARTIŞILIYOR''
Hakemlerin her şekilde tartışıldığını ifade eden Ahmet Nur Çebi şöyle konuştu:
''Ya kendi takım ya siz tartışıyoruz. Ben bunun içinde olmak istemiyorum. Bana göre bir maç yönetti. Çok pozitif olduğu taraflar vardı. Negatif tarafları da vardı. Sadece bir penaltı pozisyonu söz konusu. Keşke verseydi ama vermedi.''
Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında da konuşan Çebi, "Efendi olmak zorundayız. Rakiplere örnek göstermeliyiz. Onların destekleriyle başarıyoruz. Bundan yoksun kalmamak için gerekeni onların da yapması lazım'' dedi.

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