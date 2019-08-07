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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
07.08.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Ahmet Bozbey: "2-3 isimle anlaştık, yakında açıklayacağız..."

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Ahmet Bozbey: "2-3 isimle anlaştık, yakında açıklayacağız..."

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol’un sportif direktörü Ahmet Bozbey; Ayşegül Günay ve Gamze Zeren’i kadrolarına kattıklarını açıkladı.

İç transferde Gizem Sezer ve Luca Ivankovic ile sözleşme yenileyen Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde ise Hatay Büyükşehir Belediyespor’da oynayan Ayşegül Günay ile Adana Basketbol oyuncusu Gamze Zeren’i transfer etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Her sene olduğu gibi bu sene de sezona geç başladık. 12 senede 7 kez isim değiştiren bir takımız. Bu sene isim değişikliğine gitmedik ama ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve maddi sıkıntılar nedeniyle alacağımız paralar beklediğimiz desteklerin bir kısmını alabildik. 2 senedir Kayseri Basketbol severlere iyi yakım seyrettiremiyoruz. En son Avrupa kupası finali oynadığımız zaman da sporcuların maliyetlerinin yüksel olması ve dövizdeki artış nedeniyle sıkıntıya düşmüştük. Kendi kaynaklarımızla borcumuzu eritmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yola baş antrenörleri Ayhan Avcı ile devam edeceklerini kaydeden Bozbey, "Kendisiyle 13’üncü sene için de anlaştık. Onun verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladık. İlk olarak iç transferde hocamızın istediği 2-3 isim ile anlaştık. Dış transferde de sporcularla görüşmeler yapıyoruz. Dış transferde de çalışmalarımız sürüyor. 12 senedir sezon öncesi yaptığımız hazırlık maçlarını bu yıl da gerçekleştirmek istiyoruz. 1 ay sonra bu turnuvayı yapmamız gerekiyor. Öncelikle takımı ortaya koymamız lazım. 20 Ağustos’ta sezon açılışını gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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