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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.07.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir'den imza aldı!

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Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir'den imza aldı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında ayakkabısı ayağını vurduğu için Abdulkadir Ömür'e verdiği ayakkabılarını bugün gerçekleştirilen antrenmanda imzalattı.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde yaptığı kamp çalışmaları ile sürdürüyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan sabah antrenmanına sakatlığı bulunan Majid Hosseini katılmazken, Haladas maçında oynayan futbolcular ise kısa süreli yenilenme antrenmanın ardından otele geçerek dinlendi.

Diğer futbolcular ise 5’er kişilik 4 grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı. Bu antrenman sırasında temponun oldukça yükselmesi nedeniyle birçok oyuncu idman sonrası kendini saha kenarına zor attı ve ardından hemen otele geçerek dinlenmeye başladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'den imza aldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür’e kendi ayakkabılarını vermişti. Ağaoğlu, son yapılan antrenmanda da bu ayakkabıları Abdülkadir Ömür’e imzalattı. Ağaoğlu, imzanın kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bu ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağım ve gelirini de kulübe bağışlayacağım" dedi. Ağaoğlu daha sonra ise Nwakaeme’nin başını okşayarak performansından dolayı tebrik etti.

Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadirden imza aldı

Maç iptal oldu

Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szombathely takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un daha önce TSİ ile 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club takımı ile oynanması planlanan ikinci hazırlık maçının iptal olması nedeniyle bordo-mavililer bu akşam basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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