Afyon Belediyespor, İstanbulspor Beylikdüzü karşısında seriyi eşitledi
Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off çeyrek final ikinci maçında Afyon Belediyespor, deplasmanda İstanbulspor Beylikdüzü'nü 80-65 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Beylikdüzü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-5 önde kapatan Afyonkarahisar temsilcisi, soyunma odasına da 42-28 üstün gitti. İkinci yarıya da iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 65-41 önde tamamlayan Afyon Belediyespor, sahadan da 80-65 galip ayrıldı.
Seride üçüncü ve son maçı 10 Mayıs Perşembe günü Afyonkarahisar'da oynanacak. Bu maçı kazanan ekip yarı finalist olacak. TBL'de normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un ardından, play-off finalini kazanacak ekip de gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak.
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