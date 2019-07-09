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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.07.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final başlıyor!

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Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final başlıyor!

Afrika kıtasının en önemli futbol organizasyonu Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde yarın iki maç yapılacak.

Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Senegal ile Benin TSİ 19.00, Nijerya ile Güney Afrika ise TSİ 22.00'de yarı final bilet almak için sahaya çıkacak. Maçlar D-Smart'tan naklen yayımlanacak.

- Krallık yarışında 3 isim önde

Grup aşaması ve son 16 turunda 87 kez filelerin havalandığı ve maç başına 1,98 gol ortalamasıyla devam eden turnuvanın gol krallığı yarışında ise 3 futbolcu zirvede yer alıyor.

Liverpool'da forma giyen Senegalli Sadio Mane, Napoli'de oynayan Cezayirli Adam Ounas ve kariyerini Çin'de sürdüren Nijeryalı Odion Ighalo üçer golle krallık yarışını önde götürüyor.

- Ev sahibi çeyrek finali göremedi

Organizasyona ev sahipliği yapan ve kadrosunda yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı bulunduran Mısır, çeyrek finale çıkamadı.

24 kez finallerde mücadele eden ve turnuvanın en deneyimli takımlarından olan Mısır, 85. dakikada yediği golle Güney Afrika'ya 1-0 mağlup oldu ve son 16 turunda elendi.

Tarihinde ilk kez finallere kalan Madagaskar ise büyük bir başarıya imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Uluslar Kupasında çeyrek final başlıyor

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

Yarın:
19.00 Senegal-Benin
22.00 Nijerya-Güney Afrika

11 Temmuz Perşembe:
19.00 Fildişi Sahili-Cezayir
22.00 Madagaskar-Tunus 

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