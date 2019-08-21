AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayıncı belli oldu!
AEK Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off aşamasında mücadele eden Trabzonspor, ilk maçtan galip ayrılarak bir sonraki mücadeleye avantajla başlamak istiyor. Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Bordo Mavili temsilcimizin galibiyet parolası ile çıkacağı AEK Trabzonspor mücadelesi öncesinden bazı bilgiler
AEK Trabzonspor maçı için taraftarların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yunanistan Ligi'nde mücadele eden AEK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçtan galip ayrılması halinde kendi evine avantajlı bir şekilde dönecek. Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı detaylar
AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Play Off ilk maçında Trabzonspor, AEK takımının konuğu olacak. 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, geride kalan 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 169 gol gördü.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 79, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.
UEFA'DA 80. MAÇ
Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 80. maçına çıkacak.
UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 79 maçın 32'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.
Bu maçlarda rakip fileleri 110 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 105 gol gördü.
AVRUPA PERFORMANSI
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 127 maçın performans tablosu şöyle:
EN FARKLI GALİBİYETİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI
Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.
Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2'lik sonuçla mağlup olarak almıştı.
İLK KEZ YUNANİSTAN TAKIMI
Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez Yunanistan takımı karşısında tur mücadelesi veriyor.
Bordo-mavililer, AEK'yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunanistan takımını kupanın dışına itmiş olacak.
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