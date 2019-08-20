AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi Play Off ilk maçında AEK, Trabzonspor ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Bordo Mavili temsilcimiz, kazanması halinde kendi evine avantaj ile dönecek. Peki, Ünal Karaman'ın hazırlıklarına tam gaz devam ettiği AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
AEK Trabzonspor maçı ile Bordo Mavili temsilcimizin Avrupa mücadelesi devam edecek. Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesinden bazı bilgiler
AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Play Off ilk maçında Trabzonspor, Yunan temsilcisi AEK Atina ile karşılaşacak. 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz belli değil.
Trabzonspor’un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Trabzonspor’un maçtaki tek golünü kaydeden Alexander Sörloth, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3 resmi maçta 3 gol kaydeden yıldız oyuncu, "Kendi adıma iyi bir maç geçirdiğimi söyleyebilirim. Ancak takımın kazanması önemli, bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı.
Bordo mavili takımın UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı AEK maçına ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Sörloth, "AEK maçı çok önemli bir maç olacak. Şu ana kadar bizim adımıza yılın en önemli maçı olacak. Deplasmanda iyi bir sonuç alırsak, evde de kazanabilir ve tur atlayabiliriz" diye konuştu.
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