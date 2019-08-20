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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.08.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Play Off ilk maçında AEK, Trabzonspor ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Bordo Mavili temsilcimiz, kazanması halinde kendi evine avantaj ile dönecek. Peki, Ünal Karaman'ın hazırlıklarına tam gaz devam ettiği AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

AEK Trabzonspor maçı ile Bordo Mavili temsilcimizin Avrupa mücadelesi devam edecek. Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Play Off ilk maçında Trabzonspor, Yunan temsilcisi AEK Atina ile karşılaşacak. 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz belli değil.

Trabzonspor’un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Trabzonspor’un maçtaki tek golünü kaydeden Alexander Sörloth, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

3 resmi maçta 3 gol kaydeden yıldız oyuncu, "Kendi adıma iyi bir maç geçirdiğimi söyleyebilirim. Ancak takımın kazanması önemli, bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı.

Bordo mavili takımın UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı AEK maçına ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Sörloth, "AEK maçı çok önemli bir maç olacak. Şu ana kadar bizim adımıza yılın en önemli maçı olacak. Deplasmanda iyi bir sonuç alırsak, evde de kazanabilir ve tur atlayabiliriz" diye konuştu.

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