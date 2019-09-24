Adanaspor Fethiyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Adanaspor Fethiyespor maçı, her iki şehir taraftarlarının yakından takip ettiği karşılaşma olacak. Adanaspor karşısında mücadele edecek olan Fethiyespor, daha önce hiç galip gelemediği rakibi karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Adanaspor Fethiyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Adanaspor Fethiyespor maçı ile Türkiye Kupasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Birçok futbolseverin merakla araştırdığı karşılaşma olan Adanaspor Fethiyespor maçı canlı olarak takip edilmek istenecek. Peki, Adanaspor Fethiyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ADANASPOR FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupaso'nın 3. Tur mücadelesi kapsamında Adanaspor, Fethiyespor ile karşılaşacak. 24 Eylül Salı günü saat 19.00^da oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
Adanaspor'un, Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi Adanaspor taraftarı yeni doğan oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü.
Adanaspor sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Şahin Ava'nın isteğini kırmayan Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'ün talimat vermesiyle 17 Eylül'de doğan bebeğin göbek bağı Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’na gömüldü.
Oğlunun büyüdüğünde futbolcu olmasını isteyen ve yıllarca bunun hayalini kuran Ali Şahin Ava, hayalini gerçekleştirdiği için Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'e teşekkür etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle