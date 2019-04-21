Adanaspor - Adana Demirspor
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor'u ağırlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel ilk 11'ler...
Adanaspor: İrfan, İhsan, Ahmet, Kenan, Rodrigo, Furkan, Bagayoko, Kone, Özkan, Gökhan, Abdulkadir
Adana Demirspor: Çağlar, Mitrovic, Kaan, Semih, Traore, Berk, Legear, Erdal, Süleyman, Pote, Gladky
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